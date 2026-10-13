Revelan nuevos hallazgos sobre la formación y el futuro de los sistemas planetarios - REMITIDA UV

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional coliderado por la Universitat de València (UV) revela nuevos hallazgos sobre la formación y el futuro de los sistemas planetarios, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La investigación destaca que conocer el vínculo entre los planetas y sus estrellas es "clave" en la búsqueda de estructuras similares al Sistema Solar y otros mundos habitables.

El catálogo de exoplanetas presenta un rápido crecimiento y ya incluye más de mil sistemas multiplanetarios conocidos. En este marco, el trabajo, publicado en Nature Astronomy, resalta que explicar el origen de esta diversidad es un "desafío fundamental" para comprender la formación de los planetas.

Camilla Danielski, investigadora del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV y Diego Turrini, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) de Italia, sostienen que existe un vínculo genético entre los sistemas planetarios y sus estrellas. Este vínculo "puede predeterminar el futuro de los sistemas planetarios y resulta clave para la búsqueda de arquitecturas planetarias verdaderamente similares al Sistema Solar y de planetas potencialmente habitables como la Tierra", ha enfatizado Camilla Danielski.

En esta línea, el personal investigador destaca que hay dos familias distintas de sistemas planetarios extremadamente diferentes tanto entre sí como con respecto al Sistema Solar. La primera está compuesta por sistemas extensos y masivos, mientras que la segunda está formada por sistemas más compactos y con una masa comparativamente menor.

Asimismo, el estudio recalca que las diferencias entre las dos familias no se limitan a sus arquitecturas planetarias. A ello se suma que los planetas orbitan alrededor de estrellas con propiedades diferentes, lo que ocasiona que evolucionen de forma distinta. "Los sistemas masivos y extensos, en particular, muestran claros indicios de haber sido moldeados por violentas inestabilidades dinámicas que han provocado la pérdida de parte de sus planetas originales", ha explicado Diego Turrini.

ORIGEN DE SISTEMAS PLANETARIOS

Los hallazgos "demuestran por primera vez que las propiedades de la estrella, que reflejan las del entorno de la formación planetaria, son fundamentales para determinar tanto la naturaleza de un sistema planetario en su totalidad, como la dirección de su futura evolución dinámica", ha subrayado Danielski.

En este sentido, las fases de violenta inestabilidad y grandes impactos "pueden impedir la aparición de entornos habitables en su interior", ha añadido.

Este trabajo se ha realizado en el marco de la misión espacial Ariel, de la Agencia Espacial Europea (ESA), orientada a estudiar la atmósfera de cerca de mil exoplanetas y cuyo lanzamiento está previsto para 2031.

España participa activamente a través de instituciones como la UV. Los exoplanetas observados en esta investigación forman parte de los objetivos de estudio de Ariel. Además, el grupo de trabajo de Danielski i Turrini ha incluido en su investigación algunos de los métodos desarrollados para la misión espacial.

El estudio cuenta con el apoyo del International Space Science Institute (ISSI) de Berna, a través del proyecto de Equipos Internacionales del ISSI número 558 (Transformation of Planetary Systems by Environmental Perturbations), bajo la dirección del investigador principal Kruijssen. También han participado la Agencia Espacial Italiana, el Centrum Badan Kosmicznych PAN (Polonia) y la Universidad de Uppsala (Suecia), entre otras instituciones.