Revolver aterrizará en València los días 26 y 27 de junio con su gira 'Apolo Tour'

ZARAGOZA/VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Revolver comienza en Zaragoza su gira 'Apolo Tour' con un concierto que ofrecerá el 15 de abril, en la sala Mozart del Auditorio. Las entradas están a la venta en la web 'https://entradas.ibercaja.es' y en 'www.gruporevolver.es' y se puede adquirir desde los 23 euros. Los días 26 y 27 de junio aterrizarán en València.

En 'Apolo Tour', este grupo, que ha superado los 30 años en activo, se presenta en formato trío y a Carlos Goñi le acompañan el batería, Miguel Giner, y el bajista, Manuel Bagués, han informado desde la organización en una nota de prensa.

Las fechas confirmadas hasta ahora de 'Apolo Tour', además de Zaragoza el 15 abril; son en Tenerife el 17 abril, en el Teatro Leal; en Las Palmas el 7 mayo, en el Auditorio Alfredo Kraus; en Fuerteventura será el 8 mayo, en el Auditorio Insular; en Cádiz se ha programado para el 14 mayo, en el Teatro Falla); en Lanzarote el 15 de mayo, en el Teatro Salinero; y este mes de mayo se cerrará en Molina del Segura, el día 29, en el Teatro Villa de Molina.

El mes de abril lo abrirá en Getafe, el día 4, en el Auditorio García Lorca; y en Valencia habrá doble sesión los días 26 y 27 junio, en el Palau de Les Arts.

Oviedo será la ciudad elegida el 2 julio, en el Teatro Campoamor; y le seguirá Alicante, el 7 octubre, en el Teatro Principal; y Alcázar de San Juan el 6 noviembre, en el Teatro Auditorio Municipal.

CAMBIOS POR LA PANDEMIA

A finales de 2019, Revolver comienza con la celebración del 30 aniversario de existencia del proyecto con una gira conmemorativa que repasaba en directo la canciones que durante todos estos años ha firmado Carlos Goñi. Con fechas confirmadas hasta verano de 2020, esta gira tuvo que reinventarse, modificar calendario y cancelar citas para adaptarse a la nueva situación de la pandemia de coronavirus.

El hecho de cambiar el nombre y el formato de la gira -incluyendo todos los conciertos aplazados de 2020- responde a una vocación de mirar al futuro con optimismo y determinación.

El año 2020 ha sido una temporada muy complicada en todos los ámbitos y especialmente en los conciertos. "Más allá de los acontecimientos dolorosos propios de la situación ha sido un año donde hemos vivido situaciones encima de un escenario que nunca pensamos que podían ni siquiera existir", ha afirmado Goñi

Carlos Goñi, La principal motivación en la gestación de 'Apolo Tour', la ha justificado Carlos Goñi al señalar: "la evocación a Apolo para dar nombre a esta gira no tiene en absoluto una vocación épica, no sería justo después de todo lo vivido. Pero sí que tiene una intención clara de seguir adelante, tanto vosotros que nos lleváis, como nosotros en ir allí donde se quiera nuestra presencia. Soy músico y mi oficio consiste en entretener, a ello llevo dedicando mi vida desde hace muchos años y así será hasta que me abandonen las fuerzas".

Este músico ha concluido agregando: "No podemos cambiar lo ocurrido pero sí que podemos abrir un paréntesis en lo que ocurre, a eso nos dedicamos todos los que pertenecemos a este oficio de 'cómicos y titiriteros', a entretener y al contrabando de emociones. Que nos dejen es lo único que pido. A vosotros y a nosotros".