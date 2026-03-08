Reyes Martí dispara una 'mascletà' con "mucha carga emocional" dedicada a la mujer y a su madre con alzheimer

La mascletà de la Pirotecnia Martí por el Día Internacional de la Mujer en la Plaza del Ayuntamiento de València - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reyes Martí ha disparado una 'mascletà' que ha pintado el cielo de morado por el 8M, Día Internacional de la Mujer, y con "mucha carga emocional", ya que estaba dedicada a su madre que padece alzheimer: "Estaba pensativa con qué le podía pasar a mi madre estos días atrás y le decía 'mamá, aguanta por favor'".

Así lo ha manifestado la pirotécnica de Borriana (Castellón), Reyes Martí, en declaraciones a los medios al finalizar el disparo, de seis minutos de duración y que ha contado con 146,31 kilos de material pirotécnico.

Además, ha contado que, a mitad de semana, hicieron un "pequeño ajuste" en la 'mascletà' que supuso la variación de cinco kilos de material pirotécnico: "Son muchas horas de pensar lo que vas a poner o no poner pero estoy muy contenta y satisfecha con el resultado".

Martí lleva 25 años disparando y su pirotecnia fue "pionera" cuando en 2006 realizaron la piropercusión: "Hay que darle una vuelta, porque hacer un digital todo el mundo sabe hacerlo, pero un digital de que vayas tú dándole y subiendo e ir a dos partes, eso lleva mucho tiempo de programación". Asimismo, ha indicado que "el de la programación es mi hijo, yo diseño y él programa".

El espectáculo ha tenido "mucha carga emocional" para la pirotécnica ya que creía que su madre "no llegaba al día de hoy": "Estuvo muy malita hace un mes y pensábamos que eran sus últimos momentos y, de pronto, resucitó". "Estaba pensativa con qué le podía pasar a mi madre estos días atrás y le decía 'mamá, aguanta por favor, aguanta' y se la he dedicado también a ella", ha contado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en declaraciones a Europa Press, ha puesto en valor el trabajo de Reyes Martí y su pirotécnica: "Estoy encantada de poder celebrar el Día de la Mujer con esta 'mascletà' que ha lanzado el Reyes Martín, esa gran mujer, esa gran pirotécnica que nos demuestra cómo se puede ser mujer y ser líder en un sector como este y, año tras año, ella nos lo demuestra".

Al hilo, ha destacado que está "feliz" de poder celebrar este 8 de marzo, porque cree que "es importante que el 8 de marzo se siga celebrando, se siga reivindicando todo lo que hemos conseguido y también comprometernos a lo que nos queda por conseguir".

LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO SE TIÑE DE MORADO

La 'mascletà' de Reyes Martí ha sido producida con material 100% de fabricación valenciana y ha estado dedicada al Día Internacional de la Mujer, con el color morado como protagonista y símbolo del empoderamiento de la mujer que ella también representa en el mundo de la pirotecnia. El disparo ha llevado el sello reconocible de Martí, entre lo tradicional y lo digital.

El espectáculo ha dado comienzo con cuatro principios aéreos y cinco retenciones terrestres con acompañamiento de menos a más, hasta llegar al terremoto final típico de Reyes, compuesto de cuatro pasadas 'in crescendo' y un cierre hermético digital.

La previa al disparo ha sido amenizada por la Banda de Dones de la Coodinadora de Societats Musicals de València y ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado la orden a la pirotécnica con la habitual frase 'Senyora pirotècnica, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha presenciado el espectáculo la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, mujeres de diferentes cuerpos de seguridad, colectivos y asociaciones de mujeres premiadas por el talento femenino en música.

Asimismo, ha estado presente en el balcón del consistorio el deportista paralímpico Ricardo Ten, los 'influencers' Diego Nister y Borja González y la Junta Local Fallera Borriana.

21 ASISTENCIAS SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado un total de 21 asistencias, la mayoría de ellas (16) por lipotimias, dos por traumatismos, una por intoxicación, otra por un cuerpo extraño en los ojos y una última por una crisis de ansiedad.

En cuanto a las evacuaciones, han tenido que trasladar a un centro hospitalario a una mujer que ha sido atendida por una lipotimia durante la 'mascletà'.