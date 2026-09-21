Riba-roja celebra el II Certamen Nacional de Fotografía Enrique Jarabú con 90 participantes

Riba-roja celebra el II Certamen Nacional de Fotografía Enrique Jarabú en el marco de la III Semana Fotográfica RibaFoto - AJUNTAMENT RIBA-ROJA

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Riba-roja de Túria (Valencia) ha acogido la segunda edición del Certamen Nacional de Fotografía 'Enrique Jarabú', una iniciativa organizada por la Asociación de Aficionados a la Fotografía de Riba-roja de Túria (AAFoRrT) que, en esta edición, ha contado con la participación de 90 fotógrafos de todo el territorio nacional.

El fallo del jurado ha reconocido en esta edición como primer premio a Salvador Linares Fernández, por su obra 'La hiladora de la Almeza', mientras que el segundo premio ha sido para Cristian Prieto Palencia, por la fotografía 'Antigua Harinera El Molinet'. El Premio Local ha recaído en José de la Cruz Castillo, por su obra 'Bunyoleres Falla L'Harmonia', que también ha puesto en valor el talento fotográfico local.

La inauguración de la exposición y la entrega dieron inicio a la III Semana Fotográfica de Riba-roja de Túria, RibaFoto, que se celebra del 18 al 25 de septiembre con una programación dedicada a la fotografía en sus diferentes vertientes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto contó con la presencia del alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, así como con el acompañamiento y respaldo de la familia de Enrique Jarabú, representada por sus tres hijos, Lucía, María y Enrique Jarabú, que quisieron estar presentes en esta segunda edición del certamen que lleva el nombre de su padre y que "mantiene vivo su legado vinculado a la fotografía".

Desde la AAFoRrT han agradecido a los participantes, al jurado, colaboradores y público que "han hecho posible esta segunda edición del certamen", así como "su voluntad de continuar impulsando nuevas convocatorias y actividades vinculadas a la fotografía".

PROGRAMACIÓN

La programación de RibaFoto incluye diferentes propuestas dirigidas tanto a personas aficionadas como a quienes desean profundizar en sus conocimientos y técnicas fotográficas. Entre las actividades programadas destacan varias salidas fotográficas y tres masterclass especializadas.

La primera, 'Macrofotografía: grandes detalles a bajo coste', será impartida este lunes por Juan Gil y estará centrada en las posibilidades de la fotografía de aproximación, que utiliza recursos accesibles. La segunda masterclass, programada para el miércoles 23 de septiembre, 'Enfoque o desenfoque: profundidad de campo', correrá a cargo de Javier Cordero y abordará las posibilidades creativas y técnicas que ofrece el control de la profundidad de campo.

El viernes 25 de septiembre, Ilumina 2, Ana y Toni, impartirán 'Pintado con luz: magia, creatividad y técnica en la noche', una propuesta centrada en las posibilidades expresivas de la fotografía nocturna y la técnica del 'light painting'. Todas las charlas son en la Sala Ascensión Chirivella en el Centro Social a las 19 horas.

La iniciativa pone en valor el trabajo de la Asociación de Aficionados a la Fotografía de Riba-roja de Túria (AAFoRrT) y contribuye a generar un punto de encuentro entre fotógrafos y fotógrafas de Riba-roja y participantes procedentes de diferentes puntos del país.