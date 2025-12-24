Ribó acude a declarar por la construcción de la piscina de Alboraia: "Es un tema que desconocía absolutamente"

Archivo - El exalcalde de València, Joan Ribó, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha acudido este miércoles, día de Nochebuena, al Juzgado de Instrucción número 19 de esta ciudad para declarar por la construcción de la piscina de la localidad valenciana de Alboraia. Este es un asunto del que el exprimer edil ha indicado, antes de entrar en las dependencias judiciales, que "como alcalde desconocía absolutamente".

Ribó había sido citado por este juzgado a declarar como investigado dentro de una causa abierta a raíz de la construcción de una piscina en un terreno propiedad del municipio de Alboraia, vecino de la capital valenciana, pero integrado en el término de esta última ciudad.

"Es un tema que yo como alcalde desconocía absolutamente porque no tenía competencia sobre el mismo y porque nunca se había tratado en el Ayuntamiento, que yo conociera al menos, que recordara", ha expuesto el exalcalde en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al juzgado y preguntado por esta citación.

Así, ha señalado que ese asunto no se había abordado ni tratado "ni en la Junta de Gobierno" Local del Ayuntamiento de València, "ni en ninguna conversación con los responsables" correspondientes. "Por tanto, vengo a ver lo que me dice el señor juez", ha añadido.

Joan Ribó ha comentado que esta piscina, por lo que ha "podido estudiar después" de haber sido citado, "parece que era una cosa que estaba en debate desde el año 1992, en el tiempo de --la alcaldesa-- Rita Barberá", y "que se quería traspasar de València a Alboraia".

"Lo pidió la gente de Alboraia y es una cosa razonable y bien pensada porque tienen todo el polideportivo allí", ha agregado el exprimer edil, que ha comentado que "de alguna forma, esto no llegó a buen puerto". "No sé muy bien por qué motivo. Y toda la parcela esta continuaba y continúa en el Ayuntamiento de València", ha apostillado.

Ribó ha remarcado que este asunto es "una cosa que ha estado demandada una otra vez por el Ayuntamiento de Alboraia". "Y siempre se ve que se ha planteado. Yo, la verdad, desconocía totalmente el problema de este tema", ha reiterado, a la vez que ha asegurado que no conoce "el lugar" donde está esa piscina. "No he ido nunca al mismo y lo desconocía totalmente", ha insistido.

"RELATIVAMENTE COMPLEJO"

Preguntado por el tipo de suelo que es, el exprimer edil ha respondido que "parece que en València es no urbanizable" y "en Alboraia es urbanizable". "Entonces es un tema desde un punto de vista administrativo relativamente complejo", ha concluido Joan Ribó.

La causa se centra en esclarecer si hubo irregularidades en la construcción de la infraestructura deportiva referidas a la licencia de obras y ambiental y al suelo en el que se encuentra.

Los denunciantes de este caso apuntaban a que ediles de Alboraia podrían haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio y a que el anterior equipo de gobierno del consistorio de la capital valenciana no habría abierto expediente para restaurar la legalidad ni sancionar el hecho.