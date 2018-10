Ribó cree que una candidatura de Camps a la alcaldía es "ciencia ficción" pero "estaría encantado de competir con él"

Publicado 28/09/2018 14:02:51 CET

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este viernes, preguntado por la disposición mostrada por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, a presentarse como candidato 'popular' a gobernar el consistorio, que no le gusta "hablar de ciencia ficción", pero que, si en el PP "se lo permiten, estaría encantado de competir con él".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, después de que Camps haya asegurado que estaría "encantado" de ser candidato del PP a la Alcaldía de València si las bases y sus compañeros de partido se lo pidieran. Ribó ha participado junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto institucional de presentación de la candidatura de 'El Regadío histórico en l'Horta de Valencia' a ser reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

"Qué bonito, a mí no me gusta hablar de ciencia ficción", ha señalado, antes de indicar que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València "en estos momentos tiene nueve personas imputadas". "Que además el señor Camps intente competir con los que tiene actualmente me parece surrealista", ha comentado.

Para Ribó, Camps "no está en estos momentos muy vinculado a la realidad política" y "formula cosas que el deseará pero que están totalmente alejadas de cualquier posibilidad". "De todas maneras, si en su partido se lo permiten, estaría encantado de competir con él", ha concluido.