Ribó sobre las elecciones andaluzas: "Si te pasas el día diciendo que viene el lobo le haces la campaña"

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha considerado este lunes, a partir de los resultados de los comicios andaluces celebrados este domingo, que la campaña electoral del PSOE "no fue la mejor del mundo" porque "si te pasas el día diciendo que viene el lobo, estás haciendo una gran propaganda a ese lobo feroz".

En este sentido, el responsable municipal ha echado de menos un mensaje a favor de la "unidad de acción entre las fuerzas de izquierdas" y para ilusionar "a la gente progresista".

Ribó, que ha recibido este lunes a los atletas ganadores del 38 Maratón València-Trinidad Alfonso EDP, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación preguntado por las elecciones andaluzas. Ha opinado que estos comicios tienen "muchos componentes", entre ellos, uno en clave "europea" y otro "a nivel andaluz" ligado a la "bajada de la participación", que "ha afectado más a la izquierda que a la derecha".

Por lo que respecta al ámbito europeo, el primer edil ha enmarcado los resultados electorales andaluzas en "el declive o la bajada general de la socialdemocracia europea, encarnada en Andalucía en el Partido Socialista". "Esto ha pasado en Andalucía pero pasó en Baviera, pasó en Bélgica y, prácticamente, en todos los países. Es una línea general", ha señalado.

Tras ello, el alcalde ha aludido a "la ascensión de la extrema derecha" en este contexto y ha apuntado que, "de alguna manera, explica la entrada de VOX" en las instituciones andaluzas. "Estos dos son parámetros de toda la Unión Europea", ha insistido.

Joan Ribó ha mencionado, a continuación, a los "aspectos concretos a nivel andaluz" que pueden haber influido en los resultados de las elecciones en Andalucía y ha indicado que puede haberse dado "un efecto cansancio por casi 40 años de gobierno del Partido Socialista".

El responsable municipal ha afirmado que esa circunstancia "se manifiesta de una forma muy clara en la bajada de la participación, que seguramente ha afectado más a la izquierda que a la derecha". Asimismo, ha aseverado que quizá "la campaña que hizo el Partido Socialista no fue la mejor del mundo".

"Si te pasas el día diciendo que viene el lobo, estás haciendo una gran propaganda a ese lobo feroz", ha subrayado. Ribó ha expuesto que"es importante también plantearse continuar trabajando en parámetros que hemos estado trabajando aquí --en València y en la Comunitat Valenciana--" en favor de la "unidad de acción entre las fuerzas progresistas, de izquierdas".

El alcalde de València ha comentado que "esa idea es muy importante" y ha lamentado que "no se manifestó en ningún momento a lo largo de la campaña electoral andaluza". "Creo que eso no fue positivo, no ilusionó a la gente progresista", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que en la capital valenciana y en el resto de la Comunitat Valenciana se debe "seguir trabajando en esta dirección".

NO HACER CAMPAÑA

Joan Ribó ha agregado, en esta línea, que si se trabaja "bien" en esta autonomía "no habrá una irrupción" de la extrema derecha "tan significativa como en Andalucía". "Creo que se han conjugado varios factores. El primero, un parámetro europeo general y el segundo, que de alguna manera se le ha hecho la campaña", ha reiterado respecto a los resultados en los comicios andaluces.

"Evidentemente, nosotros no pensamos hacer campaña a favor de este grupo en ningún momento, ni en positivo ni en negativo", ha añadido respecto a VOX en València y en el resto de la Comunitat Valenciana. Tras ello, ha insistido en la necesidad de "ilusionar a la gente de izquierdas" y "progresista" con "voluntad de transformación de la sociedad". "Es lo que seguramente ha faltado también en Andalucía", ha repetido.