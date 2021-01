Ribó sobre el fallo que ve improcedente el despido de la directiva de EMT: "Era esperable, no es infrecuente"

Dice que la compañía y el Ayuntamiento analizan qué hacer, reitera su confianza en Grezzi y que la actuación de la exempleada ayudó al fraude

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este miércoles respecto al fallo del Juzgado de lo Social número 1 de la ciudad que declara improcedente el despido de la que fuera directora de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y única empleada despedida por la estafa de 4 millones de euros detectada en la entidad, Celia Zafra, que "era esperable" ya que este tipo de decisiones "no es infrecuente" en esta clase de instancias judiciales.

"Es un tema bastante frecuente en este tipo de juzgados", ha expuesto el primer edil. Esta decisión judicial establece que la compañía pública de autobuses tendrá que readmitir a la extrabajadora o pagarle una indemnización de 199.000 euros.

Ribó ha indicado que la EMT y el consistorio estudian qué hacer a partir de esta sentencia y teniendo en cuenta que "hay cinco días hábiles para recurrir". Así, ha señalado que "aún no hay tomada" una decisión al respecto y ha apuntado que hay "tres vías" de actuación: el recurso, la readmisión y la indemnización.

El responsable municipal se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la adhesión de València a la Declaración por el 5º Aniversario del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, preguntado por dicho fallo.

"Es un tema bastante frecuente en este tipo de juzgados. Hay cinco días para recurrir. Se está analizando y se está analizando lo que va a hacer la EMT y el Ayuntamiento. Era algo esperable. Vamos a analizar qué acciones vamos a realizar", ha planteado el alcalde, que ha agregado que ha hablado "con los responsables de la EMT" sobre este asunto.

Joan Ribó ha insistido en que se está "analizando la sentencia", conocida este martes, para "ver qué consecuencias sacamos", a la vez que ha reiterado que se puede optar por la readmisión, el recurso o la indemnización y ha dicho que "aún no hay tomada una decisión sobre estas tres vías" que "en este momento estamos analizando". "Hay cinco días hábiles para presentar el recurso. En estos cinco días tomaremos la decisión", ha expuesto.

A su vez, el responsable municipal ha indicado que no tiene más datos para poder hacer un análisis más detallado de la sentencia. "Me he enterado prácticamente esta mañana y no tengo datos para hacer el análisis. No me atrevo a improvisar. Creo que son tres opciones --las que se pueden seguir ahora--. Las tres son plausibles pero en este momento no puedo indicar más datos. No he leído la sentencia. No sería serio dar una opinión así alegremente", ha comentado.

"LA MISMA CONFIANZA"

Preguntado por si mantiene su confianza en el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la Empresa Municipal de Transportes, Giuseppe Grezzi, el alcalde la ha ratificado. "He mostrado mi confianza en el concejal Grezzi y continúo mostrando el mismo nivel que mostraba hasta estos días. La misma confianza en el concejal Grezzi", ha afirmado.

Ribó ha considerado que "lo que ha pasado", en alusión a la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de València que estima improcedente el despido de la directiva de la EMT, es algo usual en estas instancias. "Si analizas los juzgados de lo social verás que, precisamente, no es infrecuente. Antes lo contrario. Por tanto, es una medida que en nada ha cambiado mi valoración", ha aseverado.

"NO SE HABRÍA PRODUCIDO"

Asimismo, preguntado por si sigue considerando que la exempleada de la EMT fue una de las principales responsables del fraude de 4 millones de euros registrado en esta entidad, el primer edil ha asegurado que si esta "no hubiera facilitado la información que facilitó" y "hecho las operaciones" que hizo, "no se habría producido" la estafa.

"Hay una cosa muy clara. Si la señora --Celia-- Zafra no hubiera facilitado la información que facilitó y no hubiera realizado aquellas operaciones para las cuales no estaba autorizada, no se habría producido el problema que se produjo", ha manifestado Joan Ribó.

El alcalde ha añadido que "igual" hubiera pasado "si la banca correspondiente --en alusión a La Caixa-- hubiera tomado las medidas que tomó Bankia, que se negó a hacer esta operación, tampoco se hubiera producido". No obstante, ha apuntado que él no es el juez "para tomar decisiones".