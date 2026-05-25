Ribó insta a la ejecutiva de Compromís a acelerar la candidatura de Oltra a la alcaldía de València

Archivo - Joan Ribó, Mónica Oltra y Joan Baldoví, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de València Joan Ribó ha enviado a la ejecutiva de Compromís per València una propuesta para "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar democráticamente a Mónica Oltra como cabeza de candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València".

Ribó, que ha anunciado esta petición en redes sociales, ha explicado que se debe a que ve "con mucha preocupación la cada vez más evidente degradación de esta ciudad y cómo está siendo troceada y vendida a los peores postores".

Frente a ello considera necesario que la exvicepresidenta de la Generalitat, exconsellera de Igualdad y referente de Compromís sea ratificada "democráticamente" por la ejecutiva local de la coalición valencianista, ya que han pasado dos meses desde que Oltra anunció su regreso a la política con la intención de ser la candidata a la alcaldía de València y se ha avanzado en el proceso.

Para conseguirlo, Ribó ha animado a Compromís per València a "arremangarnos, ilusionarnos y empezar a trabajar juntos, barrio a barrio, para recuperar la València de la dignidad". Fue primer edil por València entre 2015 y 2023, con un equipo de gobierno compartido con el PSPV, hasta que el PP recuperó la alcaldía de la mano de Mª José Catalá en un ejecutivo bipartito con Vox.

Este mismo lunes, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví --quien pertenece a Més, el partido mayoritario de la coalición, mientras Oltra es de Iniciativa--, se ha mostrado convencido de que las direcciones de los partidos que integran Compromís llegarán a un "gran acuerdo" para que Oltra sea la candidata a la alcaldía.

La exvicepresidenta de la Generalitat anunció a finales de marzo su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición en las elecciones municipales, tras aceptar el "reto" planteado por su partido durante el VII Congrés Iniciativa-Compromís.

Sin embargo, un mes después, Compromís per València celebró una ejecutiva extraordinaria para abordar la candidatura de esta formación para los comicios locales. Oltra iba a asistir en un primer momento en calidad de invitada, pero finalmente no lo hizo porque la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Papi Robles (Més), le comunicó que la ejecutiva no iba a pedirle que fuera candidata, sino que iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura.