Ribó lamenta la muerte del matrimonio y su hijo en el incendio de una vivienda en la Fuensanta

VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha lamentado la muerte del matrimonio y de su hijo en el incendio de una vivienda en el barrio valenciano de la Fuensanta.

Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración del evento 'La jornada de 4 días a debate: ¿una realidad o una utopía?'.

El primer edil ha indicado que se ha enterado de los hechos cuando iba hacia el acto y ha asegurado que lamenta lo ocurrido: "Pero no puedo aportar más datos porque me he enterado mientras venía en el coche", ha dicho.

El fuego se ha originado sobre las 7.15 horas por causas que no han trascendido en una vivienda de la calle Luis Fenolet cruce con Escultor Salzillo y, como consecuencia, ha fallecido un matrimonio de 86 años y su hijo de 58.