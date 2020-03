Ribó pide una entrevista a Barceló para "conocer las novedades" del coronavirus y "actualizar protocolos"

Afirma que no es lo mismo la celebración de las Fallas, con un turismo "difuminado", que la concentración en eventos deportivos

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido este miércoles una entrevista a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a raíz de las últimas novedades sobre la evolución del coronavirus y "actualizar" los protocolos sanitarios, aunque ha recalcado que, por el momento, no hay ninguna cancelación en las fiestas de Fallas.

Ribó, tras participar en la jornada de encuentro y participación 'València Canvia Pel Clima', ha señalado al respecto que quiere una entrevista ante las últimas novedades pero no porque piense que "hay un cambio significativo", según ha recalcado.

Así, ha recordado que tuvieron conocimiento a las 19.00 horas de este martes de que se había detectado coronavirus en un paciente con neumonía fallecido el 13 de febrero en el Hospital Arnau de València y "eso son cosas nuevas".

En ese sentido, ha señalado que, hasta el momento, desde la Conselleria de Sanidad no les han trasmitido ninguna medida extraordinaria de contención del virus por las Fallas. En cualquier caso, ha recalcado: "Ellos son los responsables y nosotros haremos lo que ellos digan, pero de momento no hay ningún tipo de cancelación", ha apostillado.

Ribó, ante la recomendación del Ministerio de suspender los partidos del Valencia Basket-Armani Milán de baloncesto de mañana y el Valencia-Atalanta de fútbol, ha considerado no es una situación equiparable con las Fallas. "No es exactamente lo mismo una concentración de personas que vienen de una zona que en estos momentos está en una situación de emergencia con un turismo difuminado y general", ha sostenido.

Del mismo modo, ha apuntado que "tampoco es lo mismo el nivel de concentración que supone un acto deportivo que unas Fallas". "Es totalmente distinto", ha argumentado.

No obstante, ha recalcado que es "importante no generar una alarma social que derive en un pánico generalizado". "Se tiene que hacer todo en su justa medida y yo estoy plenamente convencido de que las autoridades sanitarias están haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de las personas y, al mismo tiempo, no crear alarmas innecesarias", ha apuntado.

Así, ha destacado que el Ayuntamiento de València "desde el primer momento, se ha mostrado absolutamente dispuesto a acatar las medidas sanitarias que partan del Ministerio de Sanidad y de la misma Conselleria, porque entendemos que la salud y la seguridad de las personas es lo primero que hay que garantizar".

En esta línea, ha puesto en valor la coordinación existente entre administraciones, como "una manera imprescindible para informar a la población de una manera clara, y poner en marcha las actuaciones necesarias en cada momento". Por eso, ha dicho el alcalde, "esta entrevista con la consellera, entra dentro de la normalidad para actualizar datos y para continuar con esa coordinación".