Ribó pide que el Valencia CF "mueva ficha" sobre el nuevo estadio: "De la preocupación estamos pasando a la indignación"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido este lunes al Valencia CF que "mueva ficha" para finalizar su nuevo estadio de fútbol, ubicado en la avenida Cortes Valencianas de la ciudad y con las obras paralizadas desde hace años, y ha considerado "imprescindible" el club deportivo tenga ese gesto.

Así, ha señalado que la "preocupación" del consistorio "aumenta a medida que pasa el tiempo" y no se cumplen los compromisos que la entidad adquirió para avanzar en la conclusión de las obras y ha destacado que en la actualidad "la preocupación está pasando a la indignación". A su vez, ha advertido de que si no hay avance se tendrá que pasar, "si hace falta, a otros niveles".

Ribó se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Les notícies del matí de A Punt Mèdia, recogida por Europa Press, preguntado por la construcción del nuevo estadio del Valencia CF y por si el Ayuntamiento ha recibido alguna respuesta del club tras la reunión mantenida tras el verano entre responsables de la entidad y del consistorio para avanzar en el desarrollo de esas obras.

"No hemos recibido respuesta y preocupación aumenta a medida que pasa el tiempo", ha respondido el primer edil, que ha recordado que al club de fútbol se le pidió "un plan para resolver estos temas, el fin del estadio y hacer el polideportivo al que se comprometió" en el barrio de Benicalap.

Asimismo, Joan Ribó ha manifestado que al Valencia CF se le pidió "que al menos diera alguna signo de que movía ficha" en ese sentido como pedir "alguna licencia" al Ayuntamiento pero ha afirmado que no ha sido así y que ha habido "hasta ahora, absoluto silencio". "Nuestra preocupación comienza a pasar de preocupación a indignación", ha aseverado.

"EN OTRA GALAXIA"

El alcalde ha considerado que "el Valencia CF no puede trabajar de esta manera, como si estuviera en otra galaxia, como si no estuviera en la ciudad de València". "No se puede trabajar de esta forma", ha insistido, a la vez que ha reiterado que "el Valencia tiene que acabar el estadio y cumplir con sus obligaciones con el barrio de Benicalap, haciendo las instalaciones a las que se comprometió".

"No puede continuar la situación de esta manera", ha agregado. Preguntado por si el Ayuntamiento hará algún tipo de movimiento para forzar a la directiva valencianista a cumplir esos compromisos, Ribó ha expuesto que ha "comenzado a manifestarle la preocupación".

El responsable municipal ha indicado que la vicealcaldesa y concejal de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, "ya ha manifestado otro nivel de preocupación" y ha opinado que se está "pasando a otra situación". ·Pasaremos, si hace falta, a otros niveles", ha subrayado.

Tras ello, ha opinado que el tema del estadio "no se puede quedar eternamente" sin concluir y ha lamentado la "imagen perversa y muy mala" que tiene "para la ciudad un campo a medio hacer".

Joan Ribó ha aseverado que el consistorio respeta "mucho" al Valencia CF, del que son aficionados "miles y miles de personas" y ha insistido en que el club "debe mover ficha ya" porque es "imprescindible". "Que empiece. Eso le pedimos y no se ve absolutamente ningún movimiento", ha censurado.

"SENTIMIENTO DE DESARRAIGO"

Asimismo, el primer edil ha manifestado que con las obras inacabadas "las cosas pueden empeorar" y ha expresado su preocupación tras haber visto recientemente a personas dentro del estadio nuevo. "Esto puede producir graves problemas. El Valencia debe cumplir con sus obligaciones en la ciudad", ha planteado, a la vez que ha dicho que no le gustaría "de la indignación, pasar a otras cosas" y ha pedido al club que "mueva ficha ya".

Sobre la situación del club y la relación con los aficionados, el alcalde ha añadido que "hay un problema serio que el Valencia debe arreglar" que "se está manifestando en la sociedad valenciana, en su afición" y ha aludido así a "un sentimiento de desarraigo, de descontento, que se muestra en muchos detalles". "Esto no es bueno para el Valencia, ni para la ciudad ni para los aficionados", ha declarado.