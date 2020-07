Ribó reitera la necesidad de que el Arena lleve el nombre de València para evitar "una pérdida importante"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este miércoles la necesidad de que el nombre de la capital valenciana aparezca en la denominación del nuevo pabellón Arena impulsado por el empresario Juan Roig para evitar "una pérdida muy importante para la ciudad" en cuanto a promoción y publicidad.

"Allí, previsiblemente, habrá grandes eventos deportivos y grandes eventos musicales de todo tipo y el hecho de que no aparezca en los medios de comunicación la palabra València creo que es muy negativo", ha manifestado el primer edil, que ya apuntó esta idea la pasada semana tras conocerse que el nombre elegido para esta infraestructura es Casal España Arena.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido con responsables de Metrovacesa y de la Agrupación de Interés Urbanístico de Benimaclet para hablar del PAI previsto en esta zona de la ciudad, preguntado por si se ha puesto en contacto con Roig para hablar del nombre del futuro pabellón. El empresario ha impulsado esta nueva dotación a través de Licampa 1617 S.L. sobre una parcela municipal que ha sido cedida a la mercantil por 50 años.

"Yo le transmití de una manera clara lo que me parece", ha señalado el alcalde, que ha aludido a lo expresado en este sentido por él y por la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, tras conocerse la designación elegida.

Los responsables municipales consideraron que incluir el nombre de València tendría una repercusión "incalculable" para la ciudad y que esto contribuiría a "difundir" la capital valenciana "en el mundo deportivo y en el musical". En esta línea, subrayaron la repercusión internacional que tendría en cuanto a promoción de València y apuntaron que equivaldría a una cantidad "millonaria".

"Ahí tengo que añadir, también de una manera muy paralela a Sandra --Gómez--, que perder el nombre de València en este pabellón es una pérdida muy importante para la ciudad", ha agregado Joan Ribó este miércoles.

Tras ello, el alcalde ha expuesto que "le pediría amablemente a Don Juan Roig que la palabra València, respetando todas las palabras, estuviera en el nombre" del Arena. "Me parece muy importante para la ciudad", ha aseverado, a la vez que ha precisado que "no se trata de sustituir" palabras en el nombre pero sí de que esté "la palabra València".

"MOMENTO ADECUADO"

Preguntado por si se ha pedido alguna reunión con Roig o otros responsables del Licampa 1617 S.L. para abordar esta cuestión, Joan Ribó ha dicho que no y ha indicado que se buscará el "momento adecuado" para tratar este tema.

"No. Creo que estas cosas a veces es mejor dejarlas pasar. Aún no están puestas las letras, no hay sitio para ponerlas. En su momento tendremos que buscar el momento adecuado para hablar de eso", ha respondido el primer edil.