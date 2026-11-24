Ricard Camarena triplica el espacio de su bar en el Mercado Central de València - RICARD CAMARENA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Central Bar --el establecimiento de Ricard Camarena situado en el interior del Mercado Central de València-- abre este martes su espacio ampliado tras varios meses de trabajos, que han permitido triplicar su capacidad.

De este modo, la intervención permite "recibir a más clientes, mejorar su comodidad y ofrecer nuevas posibilidades para disfrutar de su cocina, sin cambiar aquello que define al establecimiento desde sus inicios", celebran desde la oficina del cocinero valenciano.

La ampliación supone "una de las transformaciones más importantes de Central Bar". El establecimiento, cuya propuesta se ha desarrollado principalmente alrededor de sus características barras, incorpora una zona con mesas y sillas, para 80 comensales, que convivirá con el formato tradicional de la barra. Así, los clientes podrán seguir disfrutando de la experiencia de comer en la barra de un mercado o sentarse a una mesa con mayor comodidad, detallan.

Ricard Camarena mantiene la propuesta gastronómica que ha definido el establecimiento, con una "cocina directa, reconocible y profundamente vinculada al producto del Mercado Central y a los productores de proximidad".

La ampliación, inciden las mismas fuentes, busca dar respuesta a la demanda de los clientes y permitir que más personas puedan disfrutar de esa cocina, manteniendo su "carácter cercano y el ritmo propio de un bar de mercado".

La intervención se ha desarrollado dentro del propio Mercado Central, uno de los edificios históricos más representativos y visitados de Valencia y un lugar que forma parte de la identidad de Central Bar.

INTEGRACIÓN DE UNA REJA HISTÓRICA

El proyecto incorpora nuevos espacios sin perder la conexión visual y cotidiana con la actividad del mercado, gracias a una estructura abierta al mercado. Entre los elementos que se han tenido especialmente en cuenta figura la conservación e integración de una reja histórica original del edificio, que permite mantener presente parte de su memoria arquitectónica.

La ampliación también supone un cambio en la forma de ocupar el espacio. Central Bar seguirá siendo un lugar abierto al movimiento del mercado, a sus visitantes habituales, a quienes acuden a comprar y a las personas que llegan al centro histórico de València buscando descubrir su gastronomía.