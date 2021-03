Los 'riders' exigen "ser escuchados" para elaborar la ley: "Lo que pedimos es una mejora de las condiciones económicas"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 'riders' ha protestado este miércoles en València para reclamar al Gobierno que su voz sea escuchada ante la elaboración de la futura normativa que regulará su situación y poder ejercer su "legítimo derecho" a elegir ser asalariado o autónomo. "Lo que pedimos es una mejora de las condiciones económicas", aseguran.

Esta acción se enmarca en la convocatoria promovida por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), la Asociación Autónoma de Riders (AAR) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders) y que ha reunido a más de 2.000 trabajadores en una decena de ciudades españolas.

En concreto, los 'riders' se han vuelto a movilizar durante esta jornada en Madrid, Barcelona, València, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Gijón, Málaga, Ponferrada, Vigo y Albacete, reclamando al Ministerio de Trabajo, que ultima la aprobación de la denominada 'ley rider', que cuente con el sector de los repartidores en su elaboración.

En València, los 'riders' se han concentrado sobre las once de la mañana en la plaza del Ayuntamiento portando carteles como 'Queremos una ley que no nos condene a precariedad' o 'STOP Ley rider, #sísoyautónomo' y han leído un manifiesto. Posteriormente, han montado en sus motos y bicis y han continuado la protesta por varias calles de la capital hasta llegar a Nuevo Centro.

Desde la asociación de Repartidores Unidos en Valencia piden "ser escuchados" en el borrador de la Ley de trabajadores de plataformas digitales y formar parte de las mesas de negociación.

"No todo pasa por asalariar. Este sector tiene que ser regulado, pero no de la manera que quieren hacerlo porque así van a destruir miles y miles de puestos de trabajo en un contexto social y laboral en este país que no es nada prometedor", ha argumentado, en declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de esta asociación, Adrián Porres, quien ha defendido la posibilidad de poder seguir trabajando como autónomos, pero "reforzados".

No todo es blanco y negro, hay una escala de grises en la que todos podamos salir beneficiados", ha apostillado.

TRABAJO CONSIDERA QUE EL ACUERDO ES "INMINENTE"

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó ayer que se están intentando cerrar los últimos flecos del texto de la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de 'riders', y que cree que el acuerdo es "inminente".

"Lo hemos detectado y básicamente en la mesa de diálogo social se ha hecho un diagnóstico compartido y se ha buscado una solución técnica adecuada. Es una materia muy difícil y donde hay que ultimar hasta el más mínimo último detalle", ha remarcado Pérez Rey.

Además, ha puesto en valor que España ha sido uno de los primeros países que acomete una regulación de las plataformas digitales en el ámbito del reparto.

Durante las últimas semanas, el Gobierno y los agentes sociales han seguido manteniendo contactos para intentar cerrar el texto definitivo de la Ley de 'riders', que podría conceder tres meses a las empresas para dar de alta a sus trabajadores en el Régimen General al considerarlos como 'falsos autónomos'.