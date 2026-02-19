El ritmo urbano de J Álvarez llega al Roig Arena el 25 de abril

Cartel del concierto de J Álvarez - ROIG ARENA

El artista urbano J Álvarez se subirá al escenario del Auditorio Roig Arena el próximo 25 de abril, en un concierto que promete ser una experiencia única de música, energía y conexión con su público.

Con una carrera consolidada en la música latina y urbana, J Álvarez ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su estilo inconfundible, fusionando ritmos de reguetón con letras pegadizas. Temas como 'La Pregunta', 'Esa Boquita' o 'Junto al Amanecer' lo han posicionado en plataformas digitales.

El concierto contará con una producción audiovisual cuidada y la fuerza del directo que caracteriza al artista puertorriqueño. Además, la velada contará con el respaldo marcas vinculadas al entretenimiento y la cultura musical, entre ellas Ron Cacique, sumando su apoyo a una noche pensada para celebrar la música y la experiencia en vivo.

Las entradas para el concierto de J Álvarez salen a la venta el lunes, 23 de febrero, a las 12h, en la web www.roigarena.com, según ha indicado la organización en un comunicado.