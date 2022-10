Robert Guédiguian dedica la Palmera de Honor de la Mostra de València "a todos los obreros del mundo"

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Robert Guédiguian, uno de los directores que más y mejor han retratado la luz y el alma mediterráneas, ha recibido la Palmera de Honor de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani en la gala de inauguración del festival. El realizador ha dedicado el galardón "a todos los obreros del mundo".

La ceremonia de apertura del festival, dirigida por Anna Marí y presentada por Daniel Tormo y Paloma Vidal, se ha celebrado en la Rambleta de València y ha contado con la actuación de Coque Malla, informan los responsables del certamen.

Acompañado por su esposa y musa, Ariane Ascaride, Guédiguian ha recogido el premio de las manos del alcalde de València, Joan Ribó. El autor francés ha recordado que visitó la ciudad con su primera película hace 40 años y que espera volver dentro de otros tantos.

"Me he acordado de mis padres, que eran obreros y no tenían voz. Siento que mi misión era ser su portavoz. He escrito por ellos y por todos esos pueblos que nunca están en primer plano. Quiero dedicar este premio a todos los obreros del mundo", ha aseverado.

Por su parte, Joan Ribó ha señalado que "la Mostra es una celebración cultural donde València se reivindica como ciudad mediterránea y donde exhibimos nuestra vocación de anfitriones de toda la producción audiovisual que año tras año se genera en el mediterráneo".

Un festival que ha ido creciendo, "desde su recuperación en 2018 por el gobierno municipal actual, y que ya se ha convertido en uno de los mayores activos culturales de la ciudad", ha apostillado.

El primer edil ha resaltado también la "calidad" de la programación de este año, "lo que demuestra que ha habido, por un lado, una buena selección y, por otro, que hay un gran número de películas que confían en la Mostra como plataforma internacional para darse a conocer".

Desde la organización subrayan que la de 2022 es "una de las Secciones Oficiales más completas y plurales" de las últimas ediciones con cintas de geografías como Irán, Albania, Kosovo, Francia, Túnez, Ucrania, Turquía, Eslovenia, Italia, Argelia y España.

Doce películas que indagan en la diversidad sexual, la maternidad en solitario como estigma, la violencia policial o que muestran a María Magdalena como una mujer afroamericana y envejecida.

Ha habido también un momento de recuerdo para Salva Bolta, que fue director de las galas de apertura y clausura desde 2018: "Le perdimos este verano, era un director, dramaturgo y hombre de teatro en mayúsculas, además de un amigo inestimable".

El Premio À Punt del Público de la Sección Informativa estará de nuevo esta edición en manos del público, que podrá votar después de cada pase. Al igual que la Sección Oficial, todos los títulos son inéditos en España y nos permitirán conocer los nuevos trabajos de realizadores como Danis Tanovic, Gabriele Salvatores, Tony Gatlif, Soudade Kaadan, Milos Pusic y Nadine Khan, entre otros. Una selección en la que cabe la comedia, la animación en stop motion, un documental musical o reflexiones sobre los conflictos de Siria o el Kurdistán.

JURADO

El jurado este año está compuesto por el director de fotografía palestino Ehab Assal; la guionista española María Mínguez; el crítico y programador francés Pierre-Simon Gutman; la actriz, guionista y directora croata Lana Baric; y la compositoria Evanthia Reboutsika, que ejercerá como presidenta.

La presentación del festival incluye también la proyección de la primera película a competición, 'El que sabem', la ópera prima del valenciano Jordi Núñez, que tiene a Valencia como uno de los personajes principales y un reparto integrado por Nakeray, Javier Amann, Mauro Cervera i Just, Tània Fortea, Roberto Hoyo, Rosita Amores y Samantha Hudson.

La 37ª edición de la Mostra de València- Cinema del Mediterrani cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.