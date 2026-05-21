Roberto Urbano, primer premio de los EAC 2026 del Instituto Juan Gil-Albert con la obra 'Será o no será' - DIPUTACIÓN ALICANTE

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Roberto Urbano se ha alzado con el primer premio del XXVI Concurso Internacional 'Encuentros de Arte Contemporáneo', organizado por el Instituto Juan Gil-Albert junto a la Universidad de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado esta tarde en el Museo de la Universidad de Alicante la exposición de los 25 trabajos seleccionados. "Esta colaboración entre dos instituciones representa un claro ejemplo de compromiso con el bien común, al unir esfuerzos en beneficio tanto de la ciudadanía como de los artistas con el objetivo de impulsar, apoyar y dar visibilidad a la creación plástica y visual contemporánea, poniendo en valor el trabajo de los autores y acercando la cultura a la sociedad como motor de reflexión, identidad y cohesión social", ha apuntado.

'Será o no será' es la ganadora del certamen con la que Urbano ha conseguido el premio principal, dotado con 8.500 euros, mientras que Vivarium de Óscar Carrasco ha sido el trabajo seleccionado en segundo lugar --con 3.000 euros-- y Alexandra Mcqueen y Peter Witkin de Guillermo Masedo ha recibido el tercer premio, dotado con 2.500 euros, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Por otra parte, el jurado ha concedido tres accésits a las obras Emprenta de l'aire viu de Ana María Pastor, Mamá (Lámpara de araña) de Pablo Sandoval y Descomponer el archivo de Josep Tornero.

Además, El Cubo acoge las obras de los artistas finalistas, La casa de Antonio de Antonio Alejandro Mateos, Post-blast scene de Verónica Domingo, La Cueva de Eduardo Peral, Práctica núm 1: el parc de les frustacions de Lidia Oliver, Aquí yace de José Emilio Cuerda, Todos esos momentos se perderán el en el tiempo, como lágrimas en la lluvia de Manuel Carlos Martí, F-Purple Pansy (Flor Pensamiento Morado) de Silvia Márquez, Memento Mori de Alenjandro Javaloyas, Frutos de la suerte y la desgracia de Ignacio García Sánchez, The Monsters de Arturo José Méndez, Borrador de una figura quieta de Adrián Muñoz Espouy, Dëchirë 07 de Gloria José Segura, Nostalgier de Luisa Vidal, El rayo que no cesa de Mónica Jover, Retrato de familia III: radical -y humano- El fin -y el medio- de Verónica Estefanía Bueno, 9,609 Km / 12.813 pasos (L3) De Moncloa a El Casar de Alberto Gil Casedas, Un paraguas transparente para mirar a un cielo gris de Sara Reyes, Tocar de Clara Isabel Arribas y Entre ruina y horizonte de Adrián Jorques.

Las obras seleccionadas abarcan distintas disciplinas artísticas como vídeo, instalación pintura, escultura, dibujo, y fotografía. A través de estos premios, el IAC pretende mostrar perspectivas innovadoras de los diferentes lenguajes artísticos de la posmodernidad, así como potenciar mecanismos que favorezcan el encuentro y la participación de los jóvenes creadores plásticos, no sólo de la provincia sino también de cualquier parte del mundo.

El jurado de esta edición a la que se han presentado más de ochenta propuestas, lo ha presidido Juan de Dios Navarro y ha estado compuesto por Dionisio Gázquez --artista, licenciado en Bellas Artes, docente y fundador de los EAC en 1998--, José David Alpañez --técnico del MUA--, Begoña Martínez Deltell --gestora cultural y galerista de arte contemporáneo, miembro del Consell Valencià de Cultura y del equipo cultural del IAC--, Estefanía Soler Selma --historiadora de arte, conservadora de patrimonio y directora del Departamento de Arte del IAC-- y Amparo Koninckx, secretaria general de la Diputación.