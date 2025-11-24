El robo de la recaudación de 30.000 euros en tragaperras, móvil del apuñalamiento en Castelló

Archivo - Policía Nacional de Castellón - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CASTELLÓ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El robo de la recaudación de 30.000 euros en máquinas tragaperras es el móvil del apuñalamiento a un hombre en Castelló, en la Avenida de Campo de Montiel, el pasado sábado 22 de noviembre.

Según han recordado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo encargado de las investigación, el suceso se remonta al pasado sábado, cuando un varón resultó herido en pierna y brazo tras ser agredido con un arma blanca por parte de dos personas.

La víctima era recaudador de dinero de las máquinas recreativas y fue agredida para sustraerle la recaudación del día, unos 30.000 euros aproximadamente, han indicado las mismas fuentes.

El agredido fue dado de alta del centro hospitalario en la madrugada del domingo.