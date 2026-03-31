El Rocanrola lanza su propuesta "más ambiciosa" para 2026 en Alicante: más de 30 horas de música y 100 artistas

Rocanrola - ROCANROLA

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Rocanrola ha presentado su propuesta "más ambiciosa" para este 2026 en Alicante. Con ella, pretende consolidar esta ciudad como el "epicentro" del hiphop nacional. Coincidiendo con el puente de mayo, el evento prevé reunir en el Multiespacio Rabasa a miles de asistentes durante tres jornadas que sumarán más de 30 horas de música en directo, con más de 100 artistas que pasarán por sus escenarios.

Este será el único Rocanrola del año, "una cita irrepetible que volverá a rendir homenaje a los cuatro elementos" del hiphop "en un formato que integra música, arte urbano, deporte y talento emergente", han subrayado los organizadores en un comunicado.

El festival ha lanzado su cartel "más potente" hasta la fecha, liderado por Hijos de la Ruina, el "icónico proyecto" formado por Natos, Waor y Recycled J, que regresan a los escenarios tras el lanzamiento de 'Hijos de la Ruina Vol. 4', trabajo que presentarán en directo en Alicante en uno de los espectáculos "más esperados" del año.

Junto a ellos destaca la presencia de Kase.O, que ofrecerá en Rocanrola su única fecha en España en todo 2026, por lo que esta actuación será, según los organizadores del evento, "un acontecimiento histórico para los seguidores del rap".

El cartel reúne a algunas de las figuras "más relevantes" del panorama nacional como Delaossa, Fernandocosta, Nach, Hoke, Hard GZ, Al Safir, Lia Kali, Arce, Fyahbwoy, Juancho Marqués, Blake, Sho-Hai, Nikone, Bejo, Foyone, Denom, Reality, Dollar Selmouni, Morodo, Miranda, Midas Alonso, Mucho Muchacho y Nadal 015, entre muchos otros.

Además, Ill Pekeño & Ergo Pro formarán parte del 'line up' en una de sus tres únicas fechas exclusivas en 2026, mientras que Sharif & Rapsusklei volverán a encontrarse sobre el escenario en un 'show' que será "muy especial".

CINCO ESCENARIOS

El recinto contará con cinco escenarios diferenciados. En concreto, tres escenarios principales donde se desarrollará la programación musical principal, con el tercero bajo una carpa con capacidad para miles de asistentes y que ofrecerá "una experiencia única con unas comodidades extraordinarias para el público", detallan los promotores del evento.

También habrá un escenario dentro del Living Park dedicado a la cultura hiphop, el 'freestyle' y el talento emergente y un escenario específico de música tecno, de jueves a sábado. Precisamente, esta zona será "un espacio clave donde la cultura urbana se vivirá en directo, más allá de la música".

El arte tomará forma en tiempo real con un mural de 20 por dos metros, creado por los artistas Albert Bonet, Nacho Mawe y Dridali, además de un espacio de mural libre donde diferentes artistas intervendrán para aportar su estilo.

Además, 300 metros cuadrados de 'skate park' con rampas ofrecerán exhibiciones de los "mejores" 'skaters' y 'riders' de la Comunitat Valenciana, en una exhibición "cargada de adrenalina, trucos imposibles y mucha actitud sobre la tabla".

La cancha urbana "cobrará vida" con exhibiciones de 'freestylers' y 'mates' espectaculares, además de un concurso de tiros para el público, con premios para quienes se atrevan a encestar a canasta, detallan los impulsores del evento.

El festival también contará con un estand de Aguas de Alicante, donde los asistentes podrán rellenar gratuitamente sus botellas o vasos. Asimismo, en colaboración con la Universidad de Alicante (UA), surge el I Concurso de Rap de la Plataforma InteractUA, dirigido a estudiantes con talento que podrán subirse al escenario del festival y mostrar su 'flow' en vivo.

OTRAS PROPUESTAS

Para esta edición, también se ha presentado el concurso Rookies Rocanrola, donde diez artistas emergentes, seleccionados de entre más de 200 propuestas, han sido votados por el público en redes sociales. Los dos más apoyados actuarán en el escenario del Living Park y el ganador podrá formar parte del cartel principal en 2027. Junto a ellos también actuarán Doble0 y Zeballos.

También volverá la segunda edición de la competición nacional de 'freestyle', donde 40 artistas se enfrentarán en la Batalla de Promesas, con nombres ya confirmados como Navas, Mr Aaron, Alek, Belico y muchos más, con el fin de llevarse el primer puesto y coronarse como campeón de la BDP x Rocanrola. Además, el festival contará con las "esperadas" batallas de Red Bull, uno de los formatos "más reconocidos" del 'freestyle' a nivel internacional.