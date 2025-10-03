Rod Stewart ofrecerá su único concierto en España en 2026 en el Roig Arena de València

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sir Rod Stewart actuará el próximo 30 de junio de 2026 en el Roig Arena de València en el que será "el único concierto que el cantante británico en España en 2026", han anunciado los responsables del recinto multiusos.

Con más de 250 millones de discos y singles vendidos, Stewart ha explorado todos los géneros de la música popular, incluidos el rock, el folk, el soul, el R&B y el 'Great American Songbook' gracias a su versatilidad vocal, su estilo y su forma de componer.

Todo ello le ha convertido en una de las pocas estrellas en lanzar álbumes de éxito en todas las décadas de su carrera. El pasado 23 de febrero, Stewart sumó un álbum más a su larga lista de éxitos.

Junto a Jools Holland y su Rhythm &Blues Orchestra, lanzó 'Swing Fever', su 33º disco de estudio, un homenaje de 13 temas a las canciones intemporales de los años de la big band. Además, ha ganado varios de los premios más importantes de la música, incluyendo dos entradas en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el Premio ASCAP Founders por composición, New York Times best-selling autor y Grammy Living Legend,

Y, en 2016, se convirtió oficial en Sir Rod Stewart, después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad.

Las entradas del concierto salen a la venta el próximo viernes, 10 de octubre, a las 12h en la web www.roigarena.com