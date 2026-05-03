Rodrigo Cortés inaugura en la UJI el Congreso Internacional 'Galatea despierta'

Archivo - El director Rodrigo Cortés. - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y escritor Rodrigo Cortés inaugurará el Congreso Internacional 'Galatea despierta' en la Universitat Jaume I, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de mayo. El encuentro académico reunirá a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre la representación de mujeres artificiales en cine, series y videojuegos: desde muñecas, autómatas o criaturas de laboratorio hasta inteligencias artificiales.

El congreso se inaugurará con un coloquio con el cineasta Rodrigo Cortés. Director y montador de títulos como 'Buried' (2010), 'Luces rojas' (2012), 'El amor en su lugar' (2021) o la más reciente 'Escape' (2024). Cortés cuenta también con una "destacada trayectoria" como escritor ('Cuentos telúricos', 2024; 'Los años extraordinarios', 2023; 'Verbolario', 2022, entre otros) como colaborador en prensa en 'ABC' y divulgador cultural en pódcast del alcance de 'Todopoderosos' o 'Aquí hay dragones'.

Además del coloquio, el programa del congreso incluye ponencias plenarias, comunicaciones académicas y presentaciones de libros abiertas al público que abordan imaginarios femeninos, mitos clásicos y contemporáneos con la ciencia ficción y el cine fantástico, las transformaciones del cuerpo en el audiovisual contemporáneo o las tensiones entre tecnología y género, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Esta iniciativa, avalada por un proyecto de investigación concedido por la Generalitat Valenciana y coorganizada por la Cátedra RTVE-UJI de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática, refuerza su compromiso con la investigación en cultura visual y con la creación de espacios de debate en torno a los retos simbólicos, tecnológicos y sociales del presente.

Rodrigo Cortés también impartirá una clase magistral en el taller de cine 'SecQüència Zero', dirigido por Natalia Guerrero, Elena Escura y Eli Trilles. En la sesión compartirá con el grupo sus primeras incursiones en el audiovisual, dentro de la programación del taller que organiza el Servicio de Actividades Socioculturales de la UJI.