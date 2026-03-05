Rodríguez destaca la partida de 22,8 millones para que Casa 47 promueva viviendas en la zona afectada por la dana

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios de comunicación, a 5 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España) - Roberto Plaza - Europa Press

ALCOI (ALICANTE), 5 (EUROPA PRESS)

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo Casa 47 va a poner a disposición una partida de 22,8 millones de euros para la zona afectada por la dana con el objetivo de que los ayuntamientos puedan ceder terrenos y que la administración central promueva viviendas destinadas a colectivos como los jóvenes.

Así lo ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Alcoy (Alicante), donde este jueves ha visitado las obras de construcción de una promoción de 18 viviendas intergeneracionales destinadas al alquiler asequible.

Allí, la representante del Gobierno ha señalado que el Consejo Rector de Casa 47, "pensando en el movimiento de los alcaldes y alcaldesas", ha decidido "poner a disposición 22,8 millones de euros en la zona afectada por la dana para que los ayuntamientos puedan cedernos terrenos y nosotros promover allí las viviendas para llegar también a la gente joven de estos municipios".

Rodríguez ha recalcado la voluntad de "desarrollar todo ese potencial de los suelos públicos que --ha incidido-- no se deben privatizar". "Las promociones con dinero público, no se deben privatizar los registros ni tampoco las adjudicaciones de estas viviendas", ha abundado.

Asimismo, la ministra ha resaltado el "compromiso" del Ejecutivo español con la Comunitat Valenciana, también con el Plan Estatal de Vivienda, "que tendrá muchos fondos para que puedan ser invertidos en colaboración con los ayuntamientos", hasta "800 millones de euros será la inversión que podamos traer hasta aquí", ha recordado.

Sobre el proyecto de Alcoi, Rodríguez ha felicitado a todos los que lo han hecho posible y ha llamado la atención sobre "el papel protagonista" que ha tenido esta población y su alcalde. "Pone en evidencia la necesidad de que todas las administraciones públicas estemos trabajando y colaborando para resolver el problema de acceso a la vivienda", ha considerado.

En la misma línea, ha situado a la localidad alicantina como "una referencia dentro del Ministerio de Vivienda y a su alcalde como impulsor de esta política, en lo que se refiere a la implantación de la Agenda Urbana Española, que trae a escala humana esos compromisos de Naciones Unidas para hacer la vida más amable, más sostenible y para garantizar el derecho de acceso a la vivienda".

"Alcoi se sumó desde el primer momento a la Agenda Urbana Española y es un ejemplo, no solo de construcción de vivienda, de vivienda asequible, en este caso con esta visión innovadora y de futuro de incorporar también el concepto de la convivencia intergeneracional, sino que también es una apuesta por la regeneración y el mantenimiento de la ciudad", ha agregado.

DOS MODELOS

Para la ministra, "aquí también terminan viéndose los dos modelos: aquellos que apuestan por la conservación del patrimonio, por mantenerlo activo y que siga estando al servicio de la gente; y aquellos otros que deciden que los barrios son para las maletas, para los pisos turísticos ilegales y 'sálvese quien pueda'".

"La política de vivienda va de esto, de pensar en las personas o pensar en el negocio. Y desde luego el Ministerio está comprometido con las personas, con las que necesitan una casa y con las que habitan nuestros pueblos y ciudades", ha aseverado.

Por tanto, Rodríguez ha avanzado que su departamento continuará trabajando en el futuro con el Ayuntamiento alcoyano. Se ha referido a un "suelo muy importante" en el municipio, el conocido como la Colonia de la Aviación, que eran suelos de Defensa y que se está ultimando ya el trámite con ese Ministerio para adscribirlos a la empresa pública Casa 47.

De esta manera, ha continuado, se espera que "lo antes posible podamos comenzar con la urbanización". "Primero hay que hacer el proyecto de urbanización, sacar esas obras de urbanización y poder construir cuanto antes", ha comentado.

"Estamos listos, preparados, hemos conformado esa empresa pública que va a cambiar las políticas públicas de vivienda en nuestro país, Casa 47, y va a ser protagonista también aquí en Alcoy en desarrollar esos suelos que eran de Defensa y que ahora van a ocupar unas 140 viviendas, estimamos, para que puedan ser disfrutadas fundamentalmente por la gente que más lo necesita, por la juventud del municipio, que no se tenga que marchar y por las familias y las personas que necesitan de una vivienda asequible", ha concluido.