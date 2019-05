Rodríguez-Piñero exige la unión aduanera en Europa: "Que no entre por Rotterdam lo que no aceptamos en Valencia"

Publicado 15/05/2019 14:37:04 CET

Coincide con la CEV en que Europa "no puede quedar encajonada entre los intereses de China y EEUU" y apuesta por una "voz fuerte y única"

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los socialistas valencianos al Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha asegurado este miércoles que va a "pelear" porque "la unión aduanera sea una realidad y no entre por Rotterdam lo que no aceptamos en Valencia".

Para hacer frente a la "grave crisis que padece el sector citrícola en la Comunitat Valenciana", hay que "actuar sobre todos los frentes" y en este sentido la unión aduanera es "imprescindible" para "conseguir que la competencia sea leal", ha remarcado.

A su entender, "no podemos seguir manteniendo una Unión Europea que no es una unión aduanera. Tiene un arancel común pero mientras no sean los procedimientos de inspección, de control y de sanción los mismos en todos los puertos no tendremos una unión aduanera. Y esto requiere mejor Europa y significa ceder a Europa las competencias que se hacen mejor en desde la unión".

Rodríguez-Piñero se ha pronunciado en estos términos momentos antes de reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y otros miembros de la patronal, en el marco de la ronda de contactos que están manteniendo con los diferentes grupos políticos de cara a la cita electoral del 26M.

La candidata socialista ha asegurado que va a "seguir trabajando en colaboración con la Generalitat Valenciana, con el Ministerio de Agricultura y desde luego con todo el sector" para lograr una unión aduanera, al ser preguntada por la situación del sector citrícola valenciano.

"Esta tiene que ser la legislatura de la Unión Europea fuerte, comprometida con los intereses y las necesidades de esta Comunitat", ha reivindicado. Y aunque según ha dicho ya se ha trabajando en ello en esta legislatura, queda "mucho trabajo por delante para atender las necesidades de un sector que es importantísimo para la Comunitat Valenciana como es el citrícola".

Al igual que se ha conseguido "la unidad" de todos los grupos políticos y de la sociedad civil para "que el Corredor Mediterráneo sea una realidad", ha apuntado Rodríguez-Piñero, ahora toca "pelear porque la unión aduanera sea una realidad y que no entre por Roterdam lo que no aceptamos en Valencia".

EUROPA NO PUEDE QUEDAR "ENCAJONADA" ENTRE CHINA Y EEUU

Por otra parte, ha defendido que "Europa no puede quedar encajonada entre los intereses de China y EEUU" y ha señalado que "solo con una Unión Europea fuerte, con voz única que gane peso económico a nivel global para poder tener más influencia política, podrá combatir el orden internacional puesto en peligro por la política proteccionista y provocadora de Trump en las relaciones internacionales".

En esta línea, ha instado a alcanzar "la unidad absoluta de los intereses de la UE frente a China, que es un competidor y también un socio pero que no juega con las mismas reglas, y el mismo problema que tenemos con los cítricos por la competencia desleal, lo tenemos con China en absolutamente en todo", ha advertido.

También el presidente de la CEV, Salvador Navarro, se ha referido a este tema: "Hoy por hoy es muy importante más y mejor Europa, sobre todo en la parte económica; en la situación de guerra entre EEUU y China, Europa no puede quedarse desplazada y menos cada país por su cuenta".

"Somos 47 millones de españoles, 5 millones de valencianos y nos somos nada con respecto a una potencia como puede ser China o la India que van a ser mucho más a futuro. Por tanto Europa es muy importante", ha añadido.

LA LLEGADA DE FONDOS EUROPEOS A LAS PYMES

Respecto a la llegada de fondos europeos a las empresas, Inmaculada Rodríguez-Piñero ha reivindicado "presencia permanente" en Bruselas para defender los intereses valencianos e "influir cuando se deciden las políticas. Si estamos para luego recoger lo que las políticas que han decidido otros en defensa de sus intereses y no hemos estado bien posicionados, iremos siempre por detrás", ha advertido.

Además, la candidata socialista apuesta por el desarrollo de "una maquinaria administrativa en España y en la Comunitat Valenciana pensada par ser eficiente al máximo en la captación de recursos europeos".

En todo caso, ha resaltado que "la Comunitat Valenciana ha sido la octava de todas las regiones europeas en la recepción de fondos, en cuanto a éxito respecto a los proyectos en los que se ha presentado". Así, centenares de pymes que han accedido a fondos que pone a su disposición la UE para apoyar la innovación "pero tiene que haber centenares de miles y tenemos que ser capaces de crear una maquinaria que haya más pymes que conozcan bien los mecanismo para poder optar a esos proyectos", ha puntualizado.

Ese es uno de los retos, ha apuntado, "porque Europa pone muchos recursos para fomentar la competitividad y tenemos que estar ahí porque podemos y sabemos", ha concluido.