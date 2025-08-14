El Roig Arena prueba su Auditorio con un evento al que asisten 2.000 personas - ROIG ARENA

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de València impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha realizado una nueva prueba operativa, en este caso de su auditorio, el espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central, con la asistencia de 2.000 personas, el máximo aforo de la sala.

Al inicio de la prueba, realizada este pasado miércoles, los asistentes accedieron a la terraza de El Mercat de Roig Arena, donde pudieron consumir comida y bebida en la zona de restauración.

El público también tuvo la opción de dirigirse a la grada de la pista central, donde se encendieron sus grandes pantallas: el 'videowall' de 76 metros de largo, el videomarcador y el 'ribbon'.

Por último, los asistentes se desplazaron al auditorio, donde tuvo lugar un concierto a cargo de la banda Neon Collective, detallan los responsables del recinto multiusos.

El Roig Arena comenzará a operar el próximo mes de septiembre y tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.