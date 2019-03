Roig (Mercadona) pide a los políticos "de un lado y de otro" hacer las cosas "sin tanto lío y tanta incertidumbre"

Publicado 12/03/2019 14:44:12 CET

Se define "muy español y anticentralista" y critica que "todos los AVE salen y vuelven al mismo sitio y no hay Corredor Mediterráneo"

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reclamado este martes a los políticos de "de un lado y del otro" que hagan las cosas "sin tanto lío y tanta incertidumbre". "La sociedad civil y los empresarios queremos las cosas claras", ha subrayado, y "la incertidumbre política no es buena", ha agregado.

Roig se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de la presentación de resultados de la cadena de supermercados correspondiente al ejercicio de 2018 y sus previsiones para 2019, al ser preguntado por la influencia de las próximas elecciones en la economía.

Al respecto, el empresario valenciano ha señalado que "no va a pasar nada después de las elecciones ni mucho menos", puesto que "España es un país muy consolidado". "Votaremos, nos iremos un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda y ya está. Seguiremos tan normal", ha asegurado.

Así ha realizado un símil futbolístico: "unos quieren que gane el Villarreal, otros el Barça y otros el Madrid, pues aquí lo mismo pero al final todos admitimos las reglas del juego. Hombre si ganase el Villarreal siempre mucho mejor pero como no es posible pues tienen que ganar otros equipos. No va a pasar nada", ha insistido.

En todo caso, ha aprovechado para reclamar a los políticos "las cosas claras y que no haya incertidumbre". "Ya sé que es difícil --ha admitido-- pero es su trabajo, para eso les elegimos y para eso les pagamos", ha argumentado.

A su entender, "ese su trabajo y lo tienen que hacer; el de los empresarios es crear riqueza y el de los políticos que veamos qué va a pasar a cinco o diez años en España, que no va a pasar nada, pero la incertidumbre política no es buena, y eso es difícil porque ser político no es una cosa nada fácil".

"ME PREOCUPA EL TEMA ENTRE BARCELONA Y MADRID"

Asimismo, preguntado por la situación de Cataluña, Roig ha señalado que le "preocupa el tema entre Barcelona y Madrid, es un problema entre Barcelona y Madrid y las dos partes lo lían mucho. Necesitamos tranquilidad y que nos pusiéramos todos de acuerdo que no tan difícil si nos olvidamos de otras cosas", ha apuntado.

Por otra parte, ante la próxima apertura de tiendas en Oporto (Portugal), Roig ha explicado que se considera "muy español y muy anticentralista", por este motivo "quería demostrar con hechos que Oporto es tan bueno como Lisboa; eso en España no lo llevamos muy bien, todos los AVE salen y vuelven al mismo sitio y no hay un corredor Mediterráneo. Portugal es algo más que Lisboa igual que España es más que Madrid", ha concluido.