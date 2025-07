Roque Baños lanza nuevo disco con La Armónica de Buñol: "Es uno de los momentos estelares de mi carrera"

El Congreso de Música de Cine se celebrará el 30 y 31 de octubre de 2025

El compositor Roque Baños, junto a la Sociedad Musical La Armónica de Buñol (Valencia), lanza su nuevo trabajo discográfico, en el que la formación ha reinterpretado las bandas sonoras del murciano, además de alguna pieza original. "Soy un músico de banda y es por eso que este disco lo considero uno de los momentos estelares de mi carrera".

Así lo ha destacado el propio Baños en la rueda de prensa de presentación del trabajo, que ha ofrecido este viernes acompañado por el director del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá; la subdirectora de cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet; la presidenta de la Sociedad Musical La Armónica de Buñol, Rosario Pardo; y el director musical, Saül Gómez.

Este proyecto se enmarca dentro de las actividades previas al Congreso de Música de Cine, que se celebrará el 30 y 31 de octubre de 2025 y que forma parte de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

De acuerdo a Rosario Pardo, la presidenta de la Sociedad Musical La Armónica de Buñol 'El Litro', esta colaboración nació en julio de 2022, cuando Roque Baños visitó Buñol para dirigir, como invitado, el estreno absoluto de su obra 'Paso al Litro', un encargo que hicieron como motivo del 75 aniversario de la fiesta de la banda. "Esta fue la ocasión para que Roque nos conociera y nosotros conocerle a él, no solo al artista, sino a la persona. De ahí surgió una chispa", ha añadido.

De aquella "chispa" artística nació la idea de plasmar en un disco tanto su música sinfónica como su repertorio cinematográfico más representativo. Así, el disco ofrece desde el original paso doble 'Paso al Litro', hasta una selección de bandas sonoras que escogieron por su capacidad para ser adaptables a banda y su popularidad.

Algunas de las obras que se encuentran en este proyecto son la suite de la película 'Alatriste', la más interpretada del repertorio de Baños, la suite de la saga 'Torrente', que representa el carácter épico y sonoro de la figura de antihéroe, o la adaptación de la música de 'Ocho Apellidos Catalanes'.

Además de estas se puede encontrar también la música de 'The Miracle Season', una película dirigida por Sean McNamara que cuenta la historia real de un equipo de voleibol femenino cuya líder perdía la vida trágicamente. "El padre de esta chica estuvo en mi estudio en Los Ángeles escuchando la música que compuse para su hija. Aquel fue uno de los momentos más emotivos que he tenido nunca", ha recordado el compositor.

La grabación de este disco, realizada bajo la dirección de Saül Gómez Soler, compositor y director titular de esta agrupación valenciana, tuvo lugar en el Palacio de la Música de Buñol -el Auditorio del CIM La Armónica- los días 25, 26 y 27 de abril de 2025, bajo la dirección técnica de Soniart -Raúl Nacher-.

"Cuando escuchéis este disco, os vais a olvidar de que lo que estáis escuchando es una banda de pueblo, una banda amateur, formada por chavales que acaban de terminar en la escuela de música, pero también de otros músicos más experimentados, incluso músicos profesionales de las mejores orquestas", ha destacado Pardo.

'El Litro' lo configuran personas desde los 12 años hasta los 80, gente de fuera de Buñol que ha abandonado sus trabajos o sacrificado sus fines de semana por sacar este proyecto adelante. De acuerdo a Saül Gómez, el director musical de 'El Litro', "en esta banda vamos más allá del ciclo de conciertos y tratamos de buscar proyectos como este que nos saquen de esa rutina".

Gómez ha destacado el trabajo de Pardo y de otras personas como el técnico musical Raúl Nacher, y especialmente de los músicos de la banda que han hecho "un esfuerzo sobrehumano". "Hay gente que terminaba el viernes por la tarde un concierto con su orquesta y hacía cinco horas de coche para venir a grabar el sábado a primera hora. Hay gente que ha dejado el trabajo para estar con nosotros. Hemos podido participar todos en un proyecto que ha sido muy enriquecedor", ha continuado.

Baños ha querido resaltar que "hay algo que suple cualquier carencia que pueda tener una agrupación amateur. Hay algo que hace que la calidad se multiplique, y eso es el entusiasmo. Lo que me he encontrado en 'El Litro' es una dosis de entusiasmo que excede la lógica". El compositor ha reconocido especialmente a los más jóvenes de la banda, quienes "hoy en día tienen tanto que hacer", pero que de todas formas "se encierran durante un fin de semana, incluyendo el viernes, exclusivamente para tocar, y ves en sus caras el entusiasmo, las ganas, el reto a que todo salga como tiene que salir".

"UN MILAGRO"

Para Pardo, una banda es "un milagro que se reproduce una y otra vez gracias a muchos héroes de zapatillas de estar por casa". La presidenta ha querido recordar además que esta es una asociación de voluntarios, que no hay "nada profesional" detrás. "Son personas que tienen que montar ensayos diariamente para más de cien músicos. Detrás de esto hay mucha ilusión, emoción y entusiasmo", ha finalizado.

Baños ha recordado que, a pesar de su reconocimiento internacional como compositor de bandas sonoras y sus tres Premios Goya -además de las diversas nominaciones-, él es un "músico de banda". "Nací en una banda como músico, en Jumilla, y he respirado y me he nutrido de lo que la banda tiene en el corazón. Ese sentimiento es para siempre, es lo que te acompaña toda tu vida, más allá de todos los premios", ha sostenido.

El compositor ha querido acordarse de su padre fallecido, quien fue el primero en escuchar y emocionarse con aquel 'Paso al Litro' que se estrenó en 2022. "Él fue quien me inculcó la música, y si viviese, este sería uno de los momentos más felices de su vida", ha subrayado.

La presentación de este proyecto, como ha indicado el director del Palau de la Música, se engloba en el marco del Congreso de Música de Cine. "Al público valenciano le entusiasman las bandas sonoras, y estará encantado de ver estas actuaciones", ha subrayado. La subdirectora de cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, ha recordado que en 2024 se recuperó este congreso que llevaba celebrándose desde los años 90, pero que sufrió un parón tras el año 2000.

En este contexto, Mansanet ha adelantado como posible participante del congreso de este año a Roque Baños y que este 2025 el Congreso de Música de Cine coincidirá de nuevo con la Mostra de València, y se celebrará el 30 y 31 de octubre en el Palau de la Música, "con la intención de crecer mucho más la vinculación entre la cinematografía y la composición musical".