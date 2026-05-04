Roque Baños recibirá el Premio Música para la Imagen del Festival de Cine de Alicante

Archivo - El compositor Roque Baños - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El compositor Roque Baños, nacido en Jumilla (Murcia) en 1968, recibirá el Premio Música para la Imagen de la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, en reconocimiento a su "destacada trayectoria en la creación de bandas sonoras para cine y televisión". El galardón se entregará durante la gala de clausura del certamen, que tendrá lugar el 30 de mayo en el Teatro Principal de Alicante.

Con este reconocimiento, la organización quiere poner en valor la labor de "uno de los compositores más relevantes del panorama audiovisual español, cuya música ha acompañado a algunas de las producciones más destacadas del cine nacional e internacional y ha sido galardonado con tres premios Goya".

En este sentido, el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha destacado que "Roque Baños es uno de los grandes compositores" de España y que el jumillano cuenta "con una trayectoria internacional extraordinaria".

"Su capacidad para dotar de identidad y emoción a las imágenes lo convierte en una figura imprescindible del cine contemporáneo. Es un honor poder reconocer su carrera en esta nueva edición del festival", ha agregado.

El Premio Música para la Imagen reconoce cada año la labor de compositores cuya música ha contribuido "de manera decisiva" a "enriquecer el lenguaje audiovisual, convirtiéndose en una parte esencial de la narrativa cinematográfica".

En ediciones anteriores recibieron este galardón músicos y compositores como Arnau Bataller, Luis Ivars, Zeltia Montes, Óscar Navarro, Pascal Gaigne, Lucas Vidal o Antón García Abril, detalla la organización del festival en un comunicado.

TRAYECTORIA

Baños se formó en el Conservatorio de Música de Madrid, donde obtuvo titulaciones superiores en diversas disciplinas como saxofón, piano, composición o dirección de orquesta. Posteriormente amplió su formación en el Berklee College of Music de Boston, especializándose en composición de música para cine y 'jazz', donde recibió el premio Robert Share Award por su "excelencia" en el ámbito del 'film scoring'.

A lo largo de su carrera ha compuesto la música de más de un centenar de películas, tanto de producción española como internacional, y se ha consolidado, según los impulsores del evento, "como una figura clave en la industria audiovisual".

Desde el festival han apuntado que el trabajo de Baños "ha sido reconocido" con 13 nominaciones a los premios Goya, "obteniendo el galardón en tres ocasiones, además de otros numerosos premios y reconocimientos".

Entre sus trabajos, destacan producciones internacionales como 'In the heart of the sea', de Ron Howard': 'Risen', de Kevin Reynolds, 'Don't breathe', de Fede Álvarez; 'His house', de Remi Weekes, y 'Come play', de Jacob Chase, entre otras.

En España, resaltan títulos como 'El hombre que mató a Don Quijote', de Terry Gilliam; 'Padre no hay más que uno', de Santiago Segura; 'Adú', de Salvador Calvo, y 'Explota', de Nacho Álvarez, recuerda la organización del festival.

Además de su labor como compositor, Baños ha desarrollado una "importante carrera" como director de orquesta, interpretando sus propias obras en conciertos tanto en España como en el extranjero, con "gran éxito" de público, añade.

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisió Valenciana y otras empresas colaboradoras.