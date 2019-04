Rosa Montero, en la Fira del Llibre: "Vivimos unos tiempos del odio, pero hay esperanza para cambiar el mundo"

Publicado 27/04/2019 16:41:55 CET

La escritora y periodista Rosa Montero ha visitado este sábado la Fira del Llibre de València, donde ha asegurado que "vivimos unos tiempos del odio pero hay esperanza para cambiar el mundo".

Precisamente, 'Tiempos del odio' es el título de su última novela (Seix Barral, 2018), que ha presentado en la Fira del Llibre y de la que ha firmado ejemplares, según ha explicado la organización en un comunicado.

Montero se describe como "existencialista" y, por eso, el paso del tiempo es un tema que aparece en todas sus obras. "Desde que naces, empiezas a envejecer", ha recordado, al tiempo que confiesa estar "obsesionada con la idea de la muerte desde niña", algo que le une a la protagonista de 'Los tiempos del odio', Bruna Husky.

"Comparto con Bruna que soy una disfrutona de la vida porque soy consciente de que la muerte puede llegar en cualquier momento", ha manifestado.

Además, la escritora ha afirmado que ya ha alcanzado la madurez en la profesión al llegar ese momento en el que "todo sale con mayor fluidez y ya no hay un momento de pérdida". "He ido aprendiendo el oficio, y en esta novela lo he confirmado, el final de este trabajo ha sido el más emocionante para escribir", ha reconocido, antes de añadir que "es la única ventaja de envejecer, porque envejecer es un asco".

En 'Los tiempos del odio', Rosa Montero vuelve a trabajar con Bruna Husky como protagonista, el personaje con el que afirma que más se identifica. "Mientras escribo otras novelas ella está en mi cabeza pidiendo a gritos que la escuche, entonces al final es ella la que me cuenta la historia", ha desvelado.

En esta novela, Husky se ve envuelta en la investigación de la desaparición del inspector Lizard, en la que se verá envuelta en medio de una secta que reniega de la tecnología, dentro de un contexto convulso y en el que la guerra civil es inevitable. Bruna Husky afrontará su gran temor, el de la muerte, en una historia que es "un retrato de los tiempos que vivimos".

Rosa Montero es una periodista reconocida y autora de varias novelas. Su primera obra fue 'Crónica del desamor' (1979); desde entonces, no ha dejado de escribir y ha copado el protagonismo a su trabajo periodístico, en el que destacó por sus entrevistas a personalidades y por el que ha recibido diversos premios.