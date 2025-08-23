El Rototom 2025 se despide con un 'flashmob' por Palestina al ritmo de un reggae "activista y consciente"

CASTELLÓ, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash despide este sábado en Benicàssim (Castellón) su edición número 30, la de 'Celebrating Life', en una jornada con el reggae "activista y consciente" del marfileño Tiken Jah Fakoly como broche a las más de 200 propuestas musicales que han desfilado este año, además de un 'flashmob' para "seguir tejiendo lazos de solidaridad con Gaza".

La compañía de música y teatro de calle barcelonesa Always Drinking Marching Band exportará, en un desfile de despedida al recinto de conciertos, su leitmotiv --"el espíritu Mediterráneo de compartir la vida en la calle"-- para celebrar la vida, como marca el lema de esta edición, según ha detallado la organización en un comunicado.

El último pasacalle que, desde hace ocho días, da la bienvenida al inicio de los conciertos del festival, arrancará a las 19.00 horas y conducirá al público hasta el Main Stage. Allí, a las 19.45 horas, se realizará un 'flashmob' para "seguir tejiendo lazos de solidaridad con Gaza". Casi 400 personas protagonizarán un mosaico humano para configurar una gran bandera palestina "que visibilice contra el olvido", han explicado desde la organización.

Esta acción colectiva se une a los diferentes proyectos impulsados en esta edición en apoyo a la población palestina, y gazatí en particular. La emergencia humanitaria en Gaza recaló el pasado jueves en el principal espacio de diálogo del festival, el Foro Social, en un debate "por la paz y la dignidad del pueblo palestino" con el periodista Fernando González 'Gonzo' y la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí.

Martí denunció con datos la realidad "cruenta y terrible" de las y los habitantes de la Franja de Gaza, así como el "dolor al que se les somete día a día".

"La ciudad de Gaza son ruinas. Sin agua ni ayuda humanitaria, comida o servicios. Hay una hambruna inducida. Miles de personas han muerto de inanición, y más de 16.000 han sido desplazadas, una vez más. ¿Qué más necesitan ver los líderes mundiales para frenar esto? ¿Cuál es la cifra que necesitan?", dijo ante el público del Foro Social.

Rototom también ha acogido esta semana el proyecto 'Move4Gaza' para respaldar a colectivos culturales que siguen en activo en la Franja, y ha implementado una iniciativa para recaudar fondos para dotar de recursos materiales y humanos al hospital Al Nida's, el único centro sanitario en el campo de refugiados palestinos de Ein el Hilweh (Sidón, Líbano), que gestiona Human Call.

LOS ÚLTIMOS SHOWS

El reggae "activista y consciente" del marfileño Tiken Jah Fakoly guiará el camino hacia la clausura de esta 30ª edición, reforzando el perfil marcadamente roots del cartel 2025, un género en el que se mueve también otro de los shows esperados de la velada, el que ofrecerá Meditations. De este modo, será la primera actuación de la banda jamaicana en España desde la llegada de Rototom Sunsplash a su actual ubicación en Benicàssim, en 2010.

El show 'Dub Side Of The Moon', con las versiones dub del disco 'Dark Side of The Moon' de Pink Floyd, será puesto en escena sobre el Main Stage por el colectivo de músicos estadounidense Easy Star All-Stars en su única fecha en España. Abrirá la velada Eek-A-Mouse, el "icónico" pionero jamaicano del 'singjay' y "reinventor del reggae" con su "estilo vocal único, letras ingeniosas y energía dancehall".

Vandal, cofundador del sound system británico Kaotik, proyectará sobre Lion Stage su raggatek, en un desfile artístico que aunará al dúo de soul-reggae francés Mystically, el sonido "único y revolucionario" de la artista argentina Sofía Gabanna, o el mestizaje y el show de alto voltaje de la banda alavesa de ska-rock En Tol Sarmiento.

La sesión de clausura de la Reggae University contará con la charla 'Mark My Word', junto a Marcia Griffiths, otra veterana de renombre cuya carrera ya supera las seis décadas de trayectoria. Confidente cercana de Bob Marley y una estrella "por derecho propio", con "innumerables" éxitos en ska, rock steady, reggae y dancehall, la historia de Griffiths se revelará en conversación con un panel ampliado de Reggae University, que contará con la incorporación del periodista musical británico John Masouri.

En esta última jornada, las diferentes áreas culturales del festival bajarán el telón, tras ocho días de actividad para todos los públicos, para sumarse al desfile fin de fiesta, mediterráneo y solidario, que despedirá, oficialmente, el 'Celebrating Life'.