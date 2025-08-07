Rototom Sunsplash y Francis Montesinos unen música y moda en una edición de camisas "de coleccionista"

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El universo del reggae y la moda se entrelazan este verano en una colaboración entre el diseñador valenciano Francis Montesinos y el festival Rototom Sunsplash, que celebra su 30º aniversario.

Para conmemorar esta cifra "tan simbólica", el creador ha diseñado una camisa de edición limitada que captura el espíritu del festival y sus raíces en la cultura jamaicana, con una explosión de colores inspirada en la paleta cromática del Rototom. El resultado es una colección "irrepetible, en la que ninguna camisa es exactamente igual a otra".

Solo se han creado 30 prendas, disponibles exclusivamente durante el festival --del 16 al 23 de agosto-- en la tienda oficial de merchandising dentro del recinto y unidades muy limitadas en store.rototom.com.

"Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad. Para mí, ha sido un honor vestir de colores y esencia mediterránea una iniciativa tan poderosa que lleva 30 años inspirando al mundo", ha señalado Francis Montesinos, en un comunicado.

"Esta no es solo una prenda, es una cápsula de recuerdos, de ritmos y de colores que han danzado bajo el sol de Benicàssim durante años", ha explicado Montesinos.

El estampado combina referencias al icónico león que se muestra en el logotipo del Rototom con los tonos verde, rojo y amarillo, tan característicos de la iconografía reggae.

Por su parte, desde la organización del festival, se congratulan de esta colaboración como "una forma de trascender la música y conectar con otras disciplinas creativas".

"Montesinos ha sabido interpretar no solo la estética del festival, sino también su esencia. Estas camisas son memoria viva de Rototom, hechas con trozos de nuestra historia y cosidas con creatividad y respeto", asevera el director del certamen, Filippo Giunta.