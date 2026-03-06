Una rotura de la catenaria obliga a interrumpir la circulación de las líneas 4 y 6 de tranvía durante unas dos horas

Archivo - Tranvía de Metrovalencia
Archivo - Tranvía de Metrovalencia - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 16:00
Seguir en

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una rotura de la catenaria ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas de tranvía 4 y 6 de Metrovalencia durante algo más de dos horas, según ha informado la compañía en redes sociales y han precisado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a Europa Press.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 12.30 horas, cuando un camión ha golpeado la catenaria a la altura de la avenida Cataluña. La incidencia ha afectado a la Línea 6 en su totalidad y a la Línea 4 entre las estaciones de Doctor Lluch y Pont de Fusta.

La circulación en el tramo y las líneas afectadas se ha recuperado poco antes de las 15.00 horas, según han detallado las mismas fuentes.

Contador

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press