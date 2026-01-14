Rovira exige que los valencianos dejen de ser "ciudadanos de segunda" y más datos de la propuesta de financiación

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (i), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA/MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha insistido en que "faltan muchísimos datos" sobre la propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica. "Lo que sí tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación y que tenemos que tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de España".

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, donde la vicepresidenta y ministra del ramo, Mª Jesús Montero, va a presentar a las autonomías la propuesta anunciada la semana pasada. De salir adelante en 2027, la Comunitat Valenciana sería la tercera autonomía más beneficiada y recibiría 3.669 millones de euros.

Rovira (PP), que se estrena este miércoles como titular de Hacienda en el CPFF, ha explicado que acude a la reunión a escuchar a la ministra, quien cree que debe "detallar mucho más el modelo". Tras exigir que los valencianos dejen de ser "ciudadanos de segunda" en financiación, ha señalado que "eso supone los mismos ingresos en la media por habitante. Y eso venimos a defender".

Según ha indicado, el comité de expertos que asesora a la Generalitat en materia de financiación ya les trasladó este pasado martes que "en el modelo faltan muchísimos datos" y es necesaria "muchísima más información. Y a eso venimos".

Preguntado entonces por si el Consell aceptará la propuesta del Gobierno, Rovira ha insistido en que quieren "tener muchos más datos del modelo que ha presentado la ministra Montero, el modelo pactado con Oriol Junqueras [líder de ERC]".

"Sobre todo", ha defendido que, como dijo el comité de expertos, es necesario que el Gobierno destine a la Comunitat un fondo de nivelación transitorio hasta la reforma del sistema, algo que ha recordado que ya pidió el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera reunión.

Otra de sus reclamaciones, que también pidieron los expertos, es "solucionar la deuda histórica" de la Comunitat Valenciana por la infrafinanciación acumulada durante los últimos años, "desde el modelo del 2009 sobre todo".

"NO HAY UN BENEFICIO TAN CLARO" EN EL FONDO CLIMÁTICO

Respecto al nuevo fondo de mil millones de euros para combatir la emergencia climática --incluido en la propuesta del Gobierno y del que las comunidades del Mediterráneo recibirían dos tercios--, Rovira ha remarcado que "favorece relativamente" a la Comunitat porque "el arco mediterráneo supone más del 50% de la población de España, con lo cual no hay un beneficio tan claro".

El resto de los gobiernos autonómicos del PP que han acudido este miércoles al CPFF han advertido de que el nuevo sistema de financiación está "precocinado", definiéndolo como "modelo Junqueras", y han llegado a amenazar con acudir a la justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.