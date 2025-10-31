Rubén Intente Soler gana el Premi Ciutat d'Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó 2025 con 'Els brots bords'

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor de Terrassa (Barcelona) Rubén Intente Soler ha ganado el Premi Ciutat d'Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó 2025 con su obra 'Els brots bords', según ha informado el Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) en un comunicado.

El jurado del certamen, reunido el pasado 28 de octubre y formado por Francesc Adrià Cucarella, Mercè Climent i Paià y Marc Senabre Camarasa, acordó por unanimidad otorgar el galardón a Intente Soler.

Nacido en el municipio barcelónes de Castellar del Vallès en 1971, es licenciado en Filosofía y Letras. Como escritor, ha publicado otros tres libros: 'Mapa mut' (2010), 'Uniformement desordenat' (2012) y 'El color dels coloms' (2022).

El jurado ha destacado de la obra premiada que "es una historia pequeña y a la vez inmensa, que habla de unos personajes atípicos, en forma de tríptico sobre cosas sencillas y, al mismo tiempo, sobre aspectos muy profundos, como por ejemplo el sentido de la vida, la memoria, la culpa, las enfermedades mentales, la soledad" y "la muerte", entre otros.

"Se trata de una obra muy bien escrita, donde hay que destacar el peso de los silencios y las conversaciones con uno de los protagonistas con autismo. El autor explora el mundo de las enfermedades mentales, desde un acercamiento sincero, sin prejuicios, sin paternalismo, sin juicios de valor. Una obra, por lo tanto, que emociona mucho", han apuntado.

La concejala de Cultura de Alcoi, Elisa Guillem, ha trasladado su "enhorabuena" al escritor y ha destacado "la consolidación de este premio como referente".