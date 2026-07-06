Se rueda en Valencia 'La dona invisible': una limpiadora y una becaria investigan la muerte de una funcionaria

Se rueda en Valencia 'La dona invisible' - ANTONIO CALATAYUD/ATRESMEDIA CINE

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'La dona invisible', una comedia negra de misterio producida por Atresmedia Cine, The Fly Hunter y La Terraza Films, ha comenzado en varias localizaciones de Valencia. Cristina Fernández Pintado dirige esta adaptación de la novela homónima de Mònica Richart, con guion de María Mínguez.

Narra la historia de una limpiadora rumana amante de las novelas de misterio y una becaria que investigan la muerte de una funcionaria en la Conselleria en la que trabajan. Protagonizada por Mona Martínez y Victoria Oliver, completan el reparto de este relato de misterio Sílvia Abril, Lorena López, Amparo Fernández y César Tormo.

"Me apetecía mucho abordar una película de género detectivesco, y esta película me ha dado la oportunidad de hacerlo desde la comedia y la ironía, un territorio en el que me siento especialmente cómoda. Me interesa abordar la comedia desde la verdad, acompañando a personajes que suelen quedar fuera del encuadre: mujeres mayores, migrantes, trabajadoras silenciosas, becarias precarias; figuras aparentemente secundarias que, en realidad, entienden muy bien cómo funciona el mundo", manifiesta la directora en un comunicado.

Fernández Pintado señala que la protagonista de la película, Mihaela, "reúne muchas de esas condiciones que pueden volver invisible a una persona: es limpiadora, inmigrante, mujer y de edad avanzada; identidades menos representadas en el cine y, demasiadas veces, desplazadas también en la vida real".

"Además --añade--, me entusiasma el universo visual que estamos construyendo: convertir el espacio burocrático de una Conselleria en un escenario singular, entre lo cotidiano y lo peculiar, dándole un aspecto un tanto retro-futurista. En el fondo, 'La dona invisible' habla de aprender a mirar mejor; de descubrir que las personas invisibles no lo son porque no sean válidas, sino porque los demás hemos decidido no verlas".

'La dona invisible' es una producción de Atresmedia Cine, The Fly Hunter, La Terraza Films y Sucedió en Valverde AIE, con la participación de Atresmedia y À Punt, con la colaboración del IVC y la financiación del ICAA. Vercine se encargará de su distribución en cines, mientras las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

SINOPSIS

Mihaela, una limpiadora rumana a punto de jubilarse, descubre el cadáver de una funcionaria mientras limpia los baños de la Conselleria donde trabaja. Aunque la policía lo considera un accidente, Mihaela, gran aficionada a la novela negra, sospecha que hay algo que no cuadra y decide investigar el crimen por su cuenta. En esta búsqueda se le unirá una joven y peculiar becaria, y será así como estas particulares Holmes y Watson se adentrarán en los misterios del mundo del funcionariado.

Cristina Fernández Pintado (València, 1980), licenciada en Arte Dramático y danza contemporánea, amplió sus estudios en el Theatre School de Amsterdam y en Canadá. Años más tarde sumó a su formación estudios en la Facultad de Filosofía y diversos talleres de escritura teatral y cinematográfica. Desde hace unos años compagina su carrera como actriz y coreógrafa con la dirección y la escritura. En 2020 dirigió su primer largometraje de ficción 'Cosas que hacer antes de morir', del que también es guionista, película que obtuvo cuatro premios de la Academia del Audiovisual Valenciano además de los premios mejor película, mejor guion y mejor dirección y premio del jurado en el Festival Internacional de Alicante.

Esta pasada primavera ha estrenado 'Cowgirl', su segundo largometraje como directora junto a Miguel Llorens, del que también es coguionista, que cuenta con la selección en festivales como el BCN Film Fest, Moscow International Film Festival y el Festival internacional de cine de Alicante.

La guionista María Mínguez (València, 1982) es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y se formó como guionista en la New York Film Academy con una beca Fulbright. Sus guiones han sido seleccionados en laboratorios como Ibermedia, Sources 2, SGAE o CIMA. En 2007 empezó a escribir sketches de humor de sitcoms. En 2019 rodó su guion 'Vivir dos veces', dirigida por María Ripoll, nominada a los Premios Forqué y premio Berlanga a Mejor Guion y Mejor Película de la Academia Valenciana del Audiovisual. Es coguionista de 'Amor en Polvo' (2020), premio a Mejor Comedia en el festival Cinequest de Estados Unidos y vendida para su remake en Alemania. En 2023 participó como coguionista en la película 'Unicorns', dirigida por Alex Lora y estrenada en la sección oficial del Festival de Málaga en 2023.

Mínguez también ha creado y escrito la primera ficción sonora original de Spotify en España, 'El sonido del crimen', nominada al Ondas a la Mejor Ficción y éxito de audiencia en España y México, y ha escrito las series de animación infantiles 'Sexsymbols', 'El diario de Alice' y 'El diario de Bita y Cora', nominada a Mejor Programa Infantil en los Premios Iris de 2021. Es creadora y guionista de la serie original de Disney+ 'Custodia repartida'.