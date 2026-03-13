.-'Rumbo A Rototom' Seleccionará 3 Propuestas Que Compartirán Escenario En La Jornada De Bienvenida Del Festival - ROTOTOM

CASTELLÓ 13 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Fundación Exodus del festival Rototom, que cada verano se celebra en Benicàssim (Castellón), ha abierto la convocatoria de la segunda edición del concurso 'Rumbo a Rototom', una iniciativa destinada a descubrir y promover propuestas del panorama estatal vinculadas a su rico universo sonoro.

El certamen busca proyectos con repertorio propio dentro de la línea artística de la macrocita musical: reggae, dancehall, ska o dub y sus fusiones contemporáneas -que van desde la electrónica al hip-hop, pasando por la cumbia o el flamenco- que aspiren a formar parte del cartel de la próxima edición del festival. Las tres propuestas ganadoras actuarán el 16 de agosto de 2026, en el marco de la Welcome Party que inaugurará la 31ª edición del festival, bajo el lema The Place to Be.

La convocatoria se abre oficialmente este viernes, 13 de marzo, y permanecerá activa hasta el próximo 7 de abril, a través de la aplicación habilitada para el concurso. El 8 de mayo se publicará el ranking final y se darán a conocer las tres propuestas ganadoras.

El proceso de selección combinará criterio profesional y participación del público. Un jurado especializado asumirá el 80 por ciento de la valoración, mientras que el 20% de la puntuación final procederá de los votos abiertos de las y los seguidores del concurso a través del sistema habilitado en la misma plataforma.

Tal y como recogen las bases del concurso, 'Rumbo a Rototom' se dirige exclusivamente a bandas y artistas en formato 'live set', quedando fuera de la convocatoria las propuestas de cantantes que actúen con pistas pre grabadas ('track shows'). Los participantes deberán contar con repertorio original, sin 'covers' -canciones ajenas a la autoría de la banda o el grupo-, y garantizar un directo de 45 minutos.

Las tres propuestas ganadoras pondrán 'Rumbo a Rototom' compartiendo escenario en la jornada de bienvenida del festival, una de las novedades que incorpora esta edición, con más de 8 horas de música en directo, de la que podrán disfrutar de forma gratuita quienes dispongan de entrada o abono a Rototom, y abierta también al resto de público al precio de 15 euros.

La organización cubrirá los gastos de desplazamiento y dietas hasta un máximo de 1.000 euros, además de ofrecer alojamiento durante seis noches en el área de Glamping del recinto de acampada y un abono completo de seis días para cada integrante de las bandas ganadoras.

PRIMERA EDICIÓN

La primera edición del certamen, celebrada en 2025, reunió alrededor de un centenar de propuestas procedentes de toda la geografía española, una cifra que avala el creciente interés de la escena estatal por un escaparate musical ligado a uno de los festivales de reggae más consolidados de Europa.

Con esta segunda convocatoria, la organización refuerza su apuesta por abrir el cartel a nuevos proyectos estatales y ampliar la comunidad artística que se mueve en torno al festival.

Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en la plataforma del certamen y en las páginas web de la Fundación Exodus y del propio festival.