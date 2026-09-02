Rumores, Bajo 79 y Malditas Gaviotas actuarán en València en la fiesta de presentación de la Fira Trovam

Rumores - TROVAM

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam arrancará el próximo sábado con una fiesta de presentación. La celebración tendrá lugar en el Loco Club de la ciudad de València y contará con la actuación de las bandas valencianas Rumores, Bajo 79 y Malditas Gaviotas.

Se trata de tres formaciones que han participado en el proyecto Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana. Posteriormente, habrá sesiones de DJs gracias a la colaboración de las agencias Plaga Indie y LA EX, responsables de las fiestas MVP. Las entradas están a la venta en la página web Vivaticket (https://www.vivaticket.com/es/ticket/festa-de-presentacio-fi...) por 3 euros (más gastos de gestión) con una consumición incluida.

La fiesta de presentación del Trovam permitirá a los asistentes conocer tres propuestas emergentes de la escena musical autóctona. En primer lugar, las melodías de Rumores utilizan elementos vintage -los juegos vocales del doo-wop-, modernos -el pop de sintetizadores- y experimentales. Por otra parte, Bajo 79 alterna el pop-rock clásico y el indie actual con referencias a Andrés Calamaro, Amaral o Viva Suecia. Por su parte, Malditas Gaviotas también apuestan por el indie, el pop y el rock con influencias de grupos como Carolina Durante, Niña Polaca o La La Love You.

En los últimos meses, los tres grupos mencionados, en compañía de otros doce intérpretes, han participado en la aceleradora de talento impulsada por el proyecto Cànter. En esta fase de la iniciativa, las bandas han asistido a sesiones formativas a cargo de agentes de la industria musical, han recibido una mentoría individualizada y, finalmente, han sido seleccionadas para tocar en escenarios de toda la Comunitat Valenciana. Cànter es un plan de actuación desarrollado por la Valencian Music Office con el apoyo del Ministerio de Cultura.

La programación artística del Trovam La Fira Valenciana de la Música celebrará su decimocuarta edición entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en Castelló. La programación artística incluye más de 40 actuaciones en diversos escenarios de la capital de la Plana Alta.

Así, el Trovam es el espacio por el que pasan buena parte de las giras de artistas valencianos, estatales e internacionales. Además, el cartel incorpora las principales novedades de la cultura autóctona, como son los casos del estreno en primicia del nuevo espectáculo de Pep Gimeno 'Botifarra', Terra de Guapes de Sandra Monfort o Llum de Noelia Llorens 'Titana', así como los directos de Perfecto Miserable, Romàntic Dimoni y Quinto.

Por otra parte, destaca la presencia de formaciones estatales como Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, La Perra Blanco y Toundra.

DIVERSIDAD DE GÉNEROS

La organización del Trovam también apuesta por mostrar la diversidad de géneros del mapa musical valenciano. Por este motivo, la programación incluye pop -AnimalPersona, Brilla Carmen-; rock e indie -Bernal, Desert Vipers, Momo, Nadia Sheikh, Palo Domado, Sanspok-; rap y música urbana -Arre-A.K., La Xica-; electrónica -Saurí, Abraxas & Hugo Mas-; canción de autor -Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado, Tomàs de los Santos-, jazz -Sara Dowling- y música familiar -Ramonets-.

Finalmente, la Fira también es un escaparate para intérpretes llegados desde otros puntos del Estado: País Vasco -Hofe-; Navarra -Kiliki, Rüdiger-; Cataluña -Brighton 64, Les Testarudes, OKDW, Paco Pecado, Paula Peso-; Castilla y León -Dulzaro-; Madrid -Amor Líquido, Anaut, VVV [Trippin'You]-; y las Islas Baleares -Negre-. Este año, en el Trovam también actuará la chilena Cancamusa.