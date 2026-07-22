Ruth Merino dice a la jueza que la primera vez que se habló a los consellers de la dana fue por la mañana del 29O

Archivo - La exportavoz del Consell y exconsellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exportavoz del gobierno valenciano y extitular de Hacienda, Ruth Merino, ha declarado ante la jueza de Catarroja que "la primera vez" que se habló sobre la dana a los consellers fue sobre las 09:15 horas del mismo día 29 de octubre de 2024.

Así lo ha manifestado Merino este miércoles en su declaración como testigo ante la magistrada que instruye la causa por la gestión de la barrancada, que dejó 231 víctimas mortales.

La exportavoz del Consell, que ha llegado a los juzgados a las 09.03 horas y ha entrado en coche por la puerta del garaje, ha señalado que en el pleno del ejecutivo autonómico que se celebró aquella la mañana de la tragedia no se adoptó algún acuerdo sobre la dana que se informara después. "Como acuerdo no", ha abundado.

En su declaración, según ha podido saber Europa Press, ha recordado que en la rueda de prensa posterior a la sesión plenaria, que se desarrolló alrededor de las 11.30 horas, contaba los acuerdos adoptados y ese día también habló sobre la situación meteorológica y trasladó los datos que se le habían comunicado.

Cuando se le ha pedido que especificara qué datos, ha contestado que no lo recordaba y ha apuntado que fue la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, --investigada en el procedimiento-- quien proporcionó más información.

Merino, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y Acción Exterior de la Generalitat, ha agregado que se le dieron datos "verbalmente" y que en la preparación de la rueda de prensa tras el pleno del Consell junto a su equipo reunieron los documentos del chat y fueron "refundiendo" lo que tenían. "Lo que trasladé fue lo acumulado de lo que teníamos", ha dicho.

Merino también se ha referido al chat de Whatsapp en el que participaban el expresident Carlos Mazón y los integrantes del gobierno, así como otros cargos como del jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras.

Ha manifestado que no tiene inconveniente en aportar los mensajes y los archivos adjuntos, aunque ha matizado que no sabe si "las cosas en las que hay otras personas" puede aportarlas.

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