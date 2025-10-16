Ryanair anuncia tres nuevas rutas a Pescara, Poznan y Edimburgo desde Valencia

La aerolínea destaca que las rutas y frecuencias adicionales supondrán "un crecimiento del 8% en la capacidad de invierno"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciado su programación para la temporada de invierno 2025-2026 en Valencia, con 50 rutas, incluyendo tres nuevos destinos: Pescara (Italia), Poznan (Polonia) y Edimburgo (Escocia, Reino Unido), todas ellas con dos frecuencias semanales.

Asimismo, la aerolínea ofrece vuelos adicionales a destinos populares, como Roma Fiumicino, Pisa, Oporto y Marrakech, entre otros.

Estas rutas y frecuencias adicionales supondrán "un crecimiento del 8% en la capacidad de invierno de Ryanair en Valencia, lo que proporcionará a sus ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa", asegura la compañía en un comunicado.

La programación de invierno de 2025-2026 de Ryanair se desarrollará en gran parte con los ocho aviones de la aerolínea con base en Valencia, lo que supone una inversión de 800 millones de dólares, el apoyo a más de 4.200 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Valencia.

Desde Ryanair señalan que, "aunque está creciendo este invierno en el Aeropuerto de Valencia, se ha visto obligada a recortar 1.000.000 de asientos de su programación general en España para el invierno 2025 debido al aumento excesivo del +6,62% en las tasas de Aena y a unos esquemas de incentivos ineficaces, que están haciendo que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero".