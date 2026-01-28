S2Grupo incrementa más de un 50% su facturación con unos ingresos de 56,7 millones de euros en 2025

Archivo - José Rosell - S2 GRUPO - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica S2Grupo ha anunciado los resultados de su ejercicio 2025, que ha cerrado con un crecimiento de facturación superior al 50% y unos ingresos récord de 56,7 millones de euros, así como un Ebitda del 8,5%.

La empresa ha registrado un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 25,4% entre los ejercicios 2021 y 2025. Estos resultados, ha explicado en un comunicado, se producen en el primer año de ejecución del Plan Estratégico 2025-2030, tras "un ejercicio previo de reenfoque y reorganización orientado a alinear la actividad de la compañía con proyectos de mayor escala, complejidad y criticidad", especialmente en el ámbito de la ciberseguridad IT+OT, la ciberinteligencia y la ciberdefensa.

Con su Plan Estratégico, S2Grupo quiere posicionarse como "pure player independiente" en ciberseguridad, cubriendo los entornos IT y OT de forma integral, y enfocándose en sectores críticos, desarrollo de tecnología propia alineada con los marcos regulatorios europeos y un modelo sustentado en talento altamente cualificado.

Estos ejes han guiado las decisiones operativas y de inversión durante el último ejercicio, que arroja unos resultados que superan los establecidos en el Plan.

S2Grupo ha destacado que su crecimiento se sustenta en capacidades tecnológicas propias, desarrolladas a lo largo de más de dos décadas y respaldadas por una inversión sostenida en I+D de entre el 7% y el 10% de los ingresos, con una cartera activa de proyectos de investigación e innovación, principalmente de ámbito europeo.

Estos desarrollos, centrados mayoritariamente en inteligencia artificial avanzada aplicada a la ciberseguridad, se han trasladado a capacidades operativas desplegadas en entornos IT y OT de alta complejidad, y han sido determinantes para la adjudicación de proyectos estratégicos y la integración de la compañía en programas nacionales y europeos.

SECTORES CRÍTICOS Y ENTORNOS DE ALTA COMPLEJIDAD

La evolución del negocio de S2Grupo en 2025 se ha concentrado en sectores críticos y entornos de alta complejidad, donde la convergencia entre sistemas IT y OT, la presión regulatoria y el aumento de la superficie de ataque están impulsando la demanda de capacidades avanzadas de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, ha precisado la compañía.

Durante el ejercicio, la compañía ha registrado una "tracción significativa" en ecosistemas vinculados a la industria de defensa, así como en los sectores de industria, energía y salud, ámbitos en los que la protección de operaciones críticas, sistemas industriales y datos sensibles se ha convertido en un factor estructural para la continuidad operativa y el cumplimiento normativo.

PROYECCIÓN EUROPEA

El ejercicio 2025 estuvo marcado por la integración de S2GRUPO en iniciativas estratégicas de ámbito europeo y nacional, alineadas con los objetivos de reforzar las capacidades soberanas en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa en sectores críticos.

Entre estos hitos destaca la selección de S2Grupo por parte de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) para formar parte de la Reserva Europea de Ciberseguridad, mientras que en el ámbito nacional ha continuado participando en programas estratégicos de ciberdefensa vinculados al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), orientados al fortalecimiento de la ciberseguridad nacional.

De forma complementaria, la compañía mantiene alianzas industriales y tecnológicas de largo recorrido con grupos como Indra, Navantia y Siemens.

El CEO y confundador de la empresa, José Rosell, ha señalado que "los resultados de 2025 reflejan una tendencia estructural: Europa necesita capacidades propias en ciberseguridad para proteger sus infraestructuras críticas y garantizar su autonomía estratégica. Nuestro crecimiento es consecuencia directa de haber anticipado esta necesidad y de contar con tecnología, talento y un modelo operativo preparados para responder a los retos actuales y futuros".