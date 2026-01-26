El Sábado Ramblero ofrecerá actividades "para todas las edades" el 14 de febrero en Alicante

Sábado Ramblero - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sábado Ramblero ofrecerá actividades "para todas las edades" en la tarde y noche del próximo 14 de febrero en la ciudad de Alicante. Las propuestas arrancarán a las 17.00 y finalizarán a las 04.00 horas del domingo 15.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha destacado que la cita congregó el año pasado a más de 40.000 personas entre la Rambla y el Casco Antiguo, en una jornada marcada por la amenaza de lluvias. La cifra llegó a 60.000 participantes en 2024, cuando las fuertes rachas de viento fueron las protagonistas.

Según el consistorio, este evento está considerado "como uno de los más concurridos de la Comunitat Valenciana". La Concejalía de Fiestas ha programado este año una doble actividad, para todos los públicos, en la Rambla de Méndez Núñez.

El Carnaval Infantil abrirá el fuego con tres talleres: uno, el pintacaras Brilli Brilli, y los otros dos de accesorios de Carnaval. Lo completará el mago Guillermo Avilés con el espectáculo 'Divermagia', que combina "la magia tradicional y la más moderna".

Además, a las 22.00 horas la Rambla se transformará en "un doble escenario carnavalero". A la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte se podrá escuchar la música que pinchen los DJ Alesmile; Da Rossi, con 'Set by Costa Sonora Festival'; Sergio Salinas, con 'Set by Big Sound Festival', y Fredy Vidal.

En la zona más próxima al Portal de Elche, cobrará protagonismo la orquesta Evasión. La componen once músicos y cuenta con dos cantantes masculinos y otros tantos femeninos. Su repertorio está compuesto por temas para todos los públicos, es decir, "los de siempre" y "el añadido de algunos de actualidad".

BARRAS SOLIDARIAS

La solidaridad, al igual que en Nochevieja, también estará presente en el Sábado Ramblero de Alicante. Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante (Alroa) "desde hace más de diez años", según recalca el Ayuntamiento.

La recaudación, junto con la de la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, se destinará a las entidades Alinur, Apsa y Apamm. La entrega se realizará en un acto que se celebrará en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

LA MESA DEL CARNAVAL

Los actos previos al Sábado Ramblero comenzarán con los organizados por la Mesa de Carnaval (MEKA). La noche del jueves 12 de febrero está programado un 'correfocs', al que seguirá un concierto.

El pregón será al día siguiente, en la plaza del Carmen, a las 22.00. Cuando termine, habrá un nuevo concierto hasta las 04.00. Coincidiendo con el Sábado Ramblero, la MEKA ha programado una batacuda a las 19.00 y un concierto en la plaza del Carmen hasta las 04.30 horas, además del Carnaval Infantil en la Rambla.

La actividad de esta entidad festera se retomará el martes 17 de febrero con la procesión, a las 20.00, y posterior quema del Pelele, a las 21.00 horas, en la plaza del Carmen. Le seguirá un nuevo concierto en este mismo lugar, donde también se celebrará al día siguiente el entierro, velatorio y la quema de la sardina. Se prevé que estos tres actos finalicen a las 23.30, para dar paso a otra actuación musical hasta las 02.00.

El programa de la MEKA finalizará el domingo 9 de marzo con el Domingo de Piñata, que acogerá la plaza de Argel, desde las 10.00 y hasta las 18.00 horas.