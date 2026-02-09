Sagunt pide a Cultura una programación estable todo el año en el Teatro Romano y más funciones en valenciano

Teatro Romano de Sagunto - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) ha aprobado solicitar al Instituto Valenciano de Cultura (IVC) una programación estable todo el año en el Teatro Romano, así como la coordinación con el departamento de Cultura del consistorio para el diseño de una programación del festival Sagunt a Escena que incluya más funciones en Valenciano.

Según detalla el consistorio en un comunicado, su solicitud aboga por un incremento de las representaciones en valenciano y de compañías valencianas para el festival de verano Sagunt a Escena.

Del mismo modo, también insta a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a planificar una programación estable en el Teatro Romano de Sagunt durante todo el año.

En la misma línea, el pleno municipal ha dado luz verde a la petición a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio apoyo y coordinación con el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt para la promoción económica de la ciudad como destino cultural, también vinculada a esta programación estable.

La moción fue presentada por Compromís y defendida por su portavoz, Maria Josep Picó. El acuerdo salió adelante con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem, la abstención de PP y VOX, y el voto en contra de IP.

La sección expositiva de la moción explica que el festival Sagunt a Escena, con cuarenta y dos ediciones realizadas, es el festival de artes escénicas de referencia durante el periodo estival en la Comunidad Valenciana y cuenta con un presupuesto "muy lejano al otro festival de referencia de teatro clásico: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida".

Además, en los últimos años se ha producido un descenso del número de espectáculos programados, por ejemplo, de más de treinta representaciones en 2017 a dieciocho programadas en la última edición de 2025.

También se menciona la pérdida de la presencia del valenciano en la programación, este último año solo ha habido una obra en valenciano, además formaba parte del Off Romà, por lo que en el Teatro Romano no hubo ninguna que se representara en esta lengua.

Por último, se expone que el Ministerio de Cultura tiene que "jugar un papel relevante en el festival, tal y como hace en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde forma parte de la organización y participa activamente con una importante inyección económica".