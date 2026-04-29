La sala Auditorio Roig Arena rememorará el "monumental" legado de The Beatles con la Banda de Late Motiv - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio Roig Arena de València acogerá el próximo 23 de octubre 'Beatles Monumental', un espectáculo de la Banda de Late Motiv que lleva al directo el legado de los de Liverpool "con una propuesta ambiciosa y contemporánea".

El concierto llega a València tras una gira previa que ha pasado por Madrid, Barcelona o Málaga "con una gran acogida". El proyecto, organizado por El Caimán Producciones y En Plan, toma como punto de partida los únicos conciertos que la banda británica ofreció en España en 1965, en Madrid y Barcelona, en pleno contexto franquista.

"Un episodio tan breve como decisivo que forma parte de la historia cultural reciente y que sirve aquí como hilo conductor para construir el espectáculo", destaca la organización en un comunicado.

Sobre el escenario, la Banda de Late Motiv -formada por Carles "Litus" Ruiz, Nico Nieto, Coke Santos, Mac Hernández y Érika López- se encarga de reinterpretar este repertorio con una mirada actual y una ejecución sólida. Músicos con recorrido en proyectos junto a nombres como Coque Malla, Ariel Rot o Josele Santiago que abordan estas canciones desde el respeto, pero sin plantearlo como un ejercicio de imitación.

Lejos de centrarse en una etapa concreta, 'Beatles Monumental' combina temas de los conciertos de 1965 con otros clásicos de distintas fases de la banda, construyendo un recorrido amplio por su discografía. A esto se suma la participación de artistas invitados que aportan nuevas lecturas al repertorio y hacen que cada directo sea distinto.

Desde su estreno en 2025, el espectáculo ha contado con colaboraciones de artistas como Rufus T. Firefly, Anni B Sweet o Rubén Pozo.

Las entradas para el concierto de Beatles Monumental ya están a la venta en la web www.roigarena.com.