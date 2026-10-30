La sala La Bohemia de Castelló acogerá la fiesta de presentación del Trovam con Palmer y Las Víctimas Civiles

Palmer - TRAVAM

CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música Trovam celebrará una fiesta este sábado en la sala La Bohemia de Castelló para presentar la programación de la decimocuarta edición. Los protagonistas de la velada serán los grupos Palmer y Las Víctimas Civiles, formaciones que han participado en ediciones anteriores de este evento artístico y profesional. Las entradas están a la venta en la página oficial del Trovam por 12 euros más gastos de gestión (https://trovam.com/es).

La Fira tendrá lugar entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en la capital de La Plana Alta. La programación artística incluye la presencia de 48 cantantes y bandas de diversas procedencias y estilos musicales.

Así, la Fira acogerá el estreno del nuevo espectáculo de Pep Gimeno 'Botifarra', además de las actuaciones de Sandra Monfort con el show Terra de Guapes, Perfecto Miserable, Romàntic Dimoni, Bernal y La Xica, entre otros. Asimismo, tocarán formaciones estatales como Depresión Sonora, Repion, Cervatana, Rebrote, La Perra Blanco, Toundra y Brighton 64. Por otra parte, habrá mesas de debate, charlas y talleres en una intensa programación profesional.

Palmer es un colectivo musical transfolk encabezado por la burrianense Aina Monferrer. Ha publicado cinco referencias -Psicopompa (2020), el EP Fallanca (2021), Solatge (2022), Derelicte (2023) y Conxorxa (2024)- construidas con elementos de tecno, punk, trap, folclore, letras pop con carga política y muchas ganas de bailar.

Su último lanzamiento a través del sello Poni de Troia los ha consolidado como grupo puntero de la nueva escena del folk político electrónico y tecnopop valenciano. Este año han lanzado los sencillos 'La moma xopà' con Reina Mora, la banda sonora del cortometraje No als poalets i el single 'Xicotet feixista', una colaboración, precisamente, con el grupo que los acompañará mañana en La Bohemia. Además, están preparando disco nuevo mientras continúan de gira.

Por otra parte, Las Víctimas Civiles es un grupo nacido del encuentro entre la poesía de Héctor Arnau y la música de Pau Miquel Soler (Arthur Caravan). La formación pone en escena un punk-rock carnavalesco al servicio de un repertorio donde la canción protesta degenera en lamento bufonesco, tragicomedia y apología del hedonismo neoliberal.

Tras más de una década de trayectoria, los directos de la banda han derivado hacia un ritual que atrae a un público no precisamente joven hacia el versículo fallero, la performance y el aquelarre. Su segundo disco, publicado la primavera pasada, lleva por título Dulce exceso del progreso.