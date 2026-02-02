La Sala L'Horta presenta 'Closka', un espectáculo infantil que combina la poética del haiku con tecnología

La Sala L'Horta presenta 'Closka', un espectáculo infantil que combina la poética del haiku con tecnologías como el video-mapping y live-cinema - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta acogerá el próximo domingo 8 de febrero una "innovadora" propuesta escénica que invita al público a reflexionar sobre la belleza y la responsabilidad de habitar nuestro rincón del universo a través de la historia de 'Closka', una tortuga embarcada en una misión arriesgada y llena de incertidumbres para hallar el camino de vuelta a su hogar.

Tomando inspiración en el tono y el ritmo de los grandes maestros del Haiku, como Masaoka Shiki y Matsuo Basho, esta producción dirigida a la primera infancia entrelaza dramaturgia y tecnologías emergentes como el video-mapping y live-cinema, según ha explicado la sala en un comunicado.

Con la ayuda de lenguajes visuales y sonoros, y sin necesidad de recurrir a las palabras, la compañía PanicMap construye una metáfora sobre el sentimiento de pertenencia y la necesidad de cuidar de nuestro entorno que resulta comprensible para el público de todas las edades.

El director de escena Juan Pablo Mendiola se rodea en esta pieza de un equipo multidisciplinar de artistas valencianos, como la compositora de música experimental Isabel Latorre; la experta en gráficos de animación Laura Cuello o Manuel Conde, impulsor del colectivo RadianteLab, reconocido tanto por sus trabajos para teatro como por el desarrollo de proyectos como la falla Reinaixement del festival Burning Man (Estados Unidos) o la sala inmersiva de la reciente exposición La Ruta en el Centre D'Arts Digitals Bombas Gens de Valencia.

Los intérpretes de Closka, Laura Valero y Joan Ballester, enfrentan el desafío de moldear y transformar el espacio y los objetos en tiempo real mediante la interacción con elementos tecnológicos y la incorporación de propuestas plásticas, añadiendo así una riqueza y un dinamismo excepcionales a la narrativa del espectáculo.

DRAMATURGIA POÉTICAMENTE AUMENTADA

Fundada en 2011 por Juan Pablo Mendiola junto a Margarita Burbano, PanicMap nació del compromiso de ambos con la vanguardia en las artes escénicas. "Hemos articulado una visión única que integra narrativa, cuerpo, espacio y tecnología digital para trascender los límites tradicionales de las artes escénicas", han comentado desde la compañía.

Como consecuencia surge un lenguaje propio y reconocible que fuerza los límites de la experiencia creativa. A este lenguaje único lo hemos denominado Dramaturgia Poéticamente Aumentada. Va más allá de la simple fusión de disciplinas, creando una experiencia teatral verdaderamente inmersiva e impactante".