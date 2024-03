La Sala l'Horta presenta una comedia sobre subida de los alquileres y un espectáculo sobre noches sin luna

VALENCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta acogerá este fin de semana una doble programación que abarca a todo el espectro de público, desde los niños y niñas de primera infancia hasta jóvenes y adultos, con una comedia de Juli Disla sobre la vertiginosa subida de los alquileres y un espectáculo musical inspirado en las noches sin luna.

El sábado 23 de marzo, a las 19 horas, el actor valenciano Carlos Amador y la actriz Mireia Pérez interpretarán sobre el escenario a una pareja contemporánea y urbanita que se enfrenta a la subida de los arrendamientos y el temido momento de renegociar los contratos con los caseros.

'Win Win' es una comedia escrita por el dramaturgo Juli Disla y dirigida por Carles Sanjaime que retrata desde el humor un problema que desgraciadamente toca de cerca a una gran parte de la población española, según ha explicado la sala en un comunicado.

Mario vive de alquiler en el piso de Carla. El contrato vence y la propietaria convoca al inquilino en un descampado para negociar un nuevo contrato. El tiempo ha pasado y las condiciones económicas no pueden ser las mismas.

Como es natural, Mario ni puede ni quiere pagar más. Como podemos imaginar, Carla quiere sacar el mayor beneficio posible. Por otro lado, la relación entre ellos no es simplemente contractual, puesto que se conocen desde la infancia. Esto contamina la situación. La vida los ha llevado por caminos diferentes y han acabado firmando un contrato de vivienda que, en teoría, beneficia a los dos. En el fondo no se conocen, pero creen conocerse: por su pasado común, por la familia o por la idea que nos hacemos de otras personas a pesar de no tener demasiada información.

Para multiplicar la comicidad de las situaciones, la obra cuenta con una peculiaridad: los espectadores pueden escuchar los pensamientos que se les escapa a los protagonistas, y que sin embargo no pueden oír el resto de personajes.

'Sense Lluna'

El domingo 24 de marzo, a las 12 horas, la compañía catalana Samfaina de Colors presentará en la sala de Castellar-l'Oliveral un espectáculo musical y muy poético que desde su estreno absoluto en 2022 ha sido reconocido con varios galardones, como el Premio Feten a la Mejor Música Original 2023 y el Premio Festival Territorio Violeta 2023, por la promoción de la igualdad de género. Además, ha sido incluido por la Red Nacional de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública como Espectáculo Recomendado.

'Sense Lluna' es un espectáculo sin texto que utiliza la alegoría de las fases lunares para reflexionar sobre la armonía y el equilibrio universal a través de la música. Se trata de una pieza delicada y con muchas capas de lectura, que pueden disfrutar desde los niños de dos años hasta los adultos.

"Reivindicamos la noche sin luna como un momento bonito y necesario. La oscuridad simboliza la introspección, la reflexión y la calma. Es una oportunidad ideal para adentrarnos en la belleza y la magia de la noche", ha señalado la compañía.

El espacio sonoro del espectáculo --que combina música electrónica, música de cámara y patrones tradicionales-- junto a las proyecciones audiovisuales crean una atmósfera muy especial en esta producción creada por la cantante, multiinstrumentista, compositora y pedagoga Mirna Vilasís junto al compositor y cofundador de la compañía, Xavi Múrcia.

Durante el espectáculo, de 40 minutos de duración, Mirna Vilasís interpreta en directo ocho instrumentos muy especiales y poco conocidos.