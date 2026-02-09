Sala l'Horta programa 'L'Illa del Tresor', una adaptación del clásico de Robert L.Stevenson

La Sala L'Horta programa 'L'Illa del tresor', una adaptación contemporánea del gran clásico de aventuras de Robert L. Stevenson - SALA L'HORTA

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta acoge el próximo domingo 15 de febrero a las 12.00 horas el espectáculo 'L'Illa del tresor', una adaptación teatral del clásico de Robert Louis Stevenson a cargo de la compañía catalana InHabitants.

La obra, dirigida y adaptada por José Carlos García, está dirigida para el público familiar a partir de 8 años y propone una lectura contemporánea de una de las "grandes novelas de aventuras de la literatura universal, considerada como la madre de las novelas de piratas", según ha informado la sala en un comunicado.

La novela, escrita originalmente en 1883, transcurre entre Inglaterra y el Caribe y se ubica en las últimas décadas del siglo XVIII, en el ocaso de la piratería caribeña. "Esta versión trata de contagiar al público el espíritu aventurero de su joven protagonista, Jim Hawkins, y transmitir la idea de que las aventuras forman parte del crecimiento personal, experiencias que aunque puedan ser duras, resultan inevitables y transformadoras", han manifestado desde la sala valenciana.

Cinco actores y actrices darán vida a la historia y combinarán texto, canciones y teatro físico en un espacio escénico que se irá transformando en distintos ambientes, como una taberna, barcos e islas desiertas.

TESORO

Según han explicado, la propuesta pone el foco en el concepto de 'tesoro' y plantea preguntas sobre el verdadero valor de las cosas y sobre si cada persona debe buscar un tesoro distinto.

A través del viaje de Jim y la figura del pirata John Silver 'El Largo', la obra invita también a reflexionar sobre el bien y el mal: ¿Existe una diferencia entre los dos conceptos? ¿Cómo aprendemos a reconocerlos y a diferenciarlos? ¿Tienen todas las personas derecho al perdón?.