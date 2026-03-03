Sala Repvblicca celebrará un "entierro festivo" con Sedajazz para seguir reivindicando su ampliación de aforo

La Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) - SALA REPVBLICCA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) celebrará el próximo 12 de marzo, a las 19.30 horas, un "entierro festivo" y simbólico para "seguir reivindicando la ampliación de su aforo a lo que marca la ley".

Tras permanecer cerrada durante 2024 por un conflicto administrativo en torno al aforo --"una situación que generó una fuerte reacción del sector cultural y que contó con el respaldo de resoluciones judiciales favorables", inciden los responsables del espacio en un comunicado-- la sala retomó su actividad a principios de 2025.

Ahora, un año después, quiere transformar aquella experiencia en "memoria compartida y celebración colectiva", avanzan.

Con este objetivo, el acto adoptará la forma de un "entierro festivo" al estilo de Nueva Orleans, una Second Line Parade encabezada por el reconocido colectivo Sedajazz, uno de los referentes del jazz en València, que marcará el ritmo y abrirá el baile. "Una manera simbólica de despedir una etapa difícil transformando la incertidumbre en ritmo, comunidad y celebración colectiva", insisten.

Durante la tarde se descubrirá una placa conmemorativa con los nombres y fechas de todos los conciertos suspendidos durante 2024, como gesto de reconocimiento a los artistas, los trabajadores y el público afectado.

Además, el exfutbolista del Levante UD, socio y programador de Repvblicca, Ettien, ofrecerá una "picaeta" africana en el espacio Repvblicca 2 -actualmente sin actividad, todavía cerrada a cal y canto sin justificación- en homenaje a la programación de música africana que albergó durante varios años.

"Desde el Ministerio nos premian por nuestro apoyo a la cultura, la Generalitat intercede y la justicia nos defiende. En cambio, el ayuntamiento de Mislata nos acosa y nos maltrata. Lo mejor será celebrarlo bailando", señalan desde la organización.