Sala Russafa acoge la despedida de 'Hoy no estrenamos' por el adiós de Carles Castillo tras 40 años

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València despide de los escenarios la comedia 'Hoy no estrenamos', de la compañía valenciana L'Om Imprebís. Tras cuatro años en gira, el espectáculo se despide con motivo de la retirada de la interpretación del mítico actor Carles Castillo tras 40 años en los escenarios.

Del 19 de febrero al 15 de marzo, dentro del XV Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa, se podrá disfrutar de esta creación conjunta de Carles Castillo, Carles Montoliu, Santiago Sánchez, Víctor Lucas y Michel López, un festín para los amantes de las artes escénicas y una manera de acercarlas a nuevos públicos, según ha destacado la sala en un comunicado.

La obra toma algunos de los personajes que nacieron de su pasado espectáculo y los sitúa en una clase de teatro donde un variopinto alumnado busca inconscientemente una manera de entender mejor su vida y la de quienes le rodean. Las artes escénicas se convierten en una herramienta para ampliar su mirada y establecer lazos con quienes parecía imposible la más mínima conexión.

Carlos Castillo, mimo, actor, director de escena, docente y escritor, ha decidido hacer una parada a sus 67 años en su trayectoria como intérprete tras más de 40 años de carrera. Esto conlleva la despedida de 'Hoy no estrenamos', que hace un homenaje a las artes escénicas y que es la manera de decir adiós al público valenciano para este maestro de la improvisación.

4 INTÉRPRETES PARA 14 PERSONAJES

Carles Castillo y su inseparable pareja de escenario, Carles Montoliu, dan vida a 12 personajes distintos, valiéndose únicamente de sutiles cambios en elementos de vestuario, atrezo, y adaptan su voz, gestualidad y movimiento.

Los personajes se apoyan en una inteligente comedia, creación conjunta de la compañía, que Santiago Sánchez y Michel López se han encargado de pulir y dirigir para que funcione como un perfecto engranaje donde todos los personajes encarnados por Castillo y Montoliu se van alternando e interactuando para lograr confundir al público, que muchas veces duda de que solo haya cuatro actores sobre el escenario. El alumnado de este 'curso' representa una de las historias más grandes de la literatura: Hamlet.

Completan el elenco el propio Sánchez, dando vida al paciente profesor que trata de acercar el teatro a quienes muchas veces han aterrizado en su clase buscando únicamente socializar o complacer a un familiar que se empeñó en apuntarle, y Víctor Lucas en el papel de un becario, el joven técnico en la sala, que representa el futuro de las artes escénicas, siempre que las contrariedades cotidianas y la precariedad de la profesión no arruinen su pasión innata por representar historias.

CARLES CASTILLO: UNA TRAYECTORIA MARCADA POR EL HUMOR Y LA IMPROVISACIÓN

Desde los años 80, Castillo empezó a actuar en escenarios alternativos, como el de la antigua Sala Barro, y a militar en la compañía La Mandrágora. Después de más de cuatro décadas, la escena valenciana se ha transformado y Carles Castillo ha hecho lo propio y se ha convertido en un sinfín de personajes en espectáculos propios, producciones institucionales y colaboraciones con otras compañías.

Tras 25 años de colaboración estable con L'Om Imprebís y una sólida trayectoria, sólo le queda un deseo por cumplir: actuar en el Teatro Romano de Sagunt. "Me he muerto de envidia viendo a compañeros trabajar allí y es la espinita que me queda clavada. Pero puedo decir que he tenido la suerte de hacer cosas que he disfrutado muchísimo. Si estaba rodando con Berlanga, en ese momento no pensaba en el teatro que vendría después o en la sesión de radio que tenía hacer más tarde. Cuando estoy haciendo una cosa, me olvido del resto y la disfruto", ha explicado Castillo.

El actor ha bromeado con que echó de menos que sus compañeros en L'Om Imprebís le insistieran un poquito más al anunciarles su retirada. Todo lo contrario, se encontró con un respeto absoluto a su decisión de tomarse un descanso de la interpretación, un trabajo que le sigue fascinando, pero que conlleva giras nacionales e internacionales agotadoras. "Me pesan más los kilómetros que los años", ha reconocido.

"Hay mucha afición al teatro en la Comunitat Valenciana, da igual donde vayas, siempre hay un mínimo de gente viendo la obra. Y eso es un tesoro que tenemos que cultivar, favoreciendo el acceso a la cultura a todo el mundo, independientemente de que viva en una gran ciudad o un pueblo pequeño. Hay que hacer programaciones estables y regulares, que den trabajo a los artistas, pero también oportunidades al público", ha concluido.