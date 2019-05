La Sala Russafa arranca junio con música, danza y una nueva oportunidad de ver 'Anónimas'

Publicado 27/05/2019 13:00:45 CET

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de junio arrancará en la Sala Russafa de València con música y danza y ofrecerá una nueva oportunidad de ver 'Anónimas', la pieza de baile urbano sobre tacones de Dalias Heels Company.

El centro cultural ha programado para el próximo sábado, 1 de junio, a las 20.30 horas la presentación del nuevo álbum de Samuel Reina, 'Simulacros de naufragio'. Tras su debut en 2016 con los sonidos hipnóticos de Alarms, el músico valenciano despertó el interés de la crítica y obtuvo reconocimientos como el primer premio en el concurso de bandas Vinilo València. Este arranque le permitió hacerse un hueco en la escena independiente, un espacio que ahora aspira a ampliar con este segundo trabajo en el que Reina renace para presentarse con un tono más luminoso.

El compositor escoge el castellano como lengua e incorpora arreglos musicales más cercanos al pop, una evolución en la que no pierde su característico estilo poliédrico, capaz de ofrecer más de una lectura de unas canciones cargadas de intensidad.

El primer día de junio, Reina repasará en directo y en formato eléctrico los temas que componen su nuevo disco y algunos de los que hicieron de su debut uno de los más significativos de la escena independiente valenciana.

Le acompañarán en el escenario de Sala Russafa Tono Hurtado a los teclados y el bajo; Toni Carrillo con guitarra eléctrica, mandolina y lap steel; así como Cesc Domènech a la batería. La banda al completo con la que ha trabajado esta nueva colección de canciones cargadas de fuerza acústica y poética.

La segunda propuesta musical de la programación de esta semana en el centro cultural de Ruzafa viene de la mano de Jerez Texas. El domingo 2 de junio a las 19.00 horas, el trío se reencuentra con su público valenciano, tras una larga temporada sin actuar en la ciudad donde nació, en 2002.

Desde entonces, ha hecho viajar su particular mezcla de jazz, flamenco e influencias clásicas y de músicas del mundo a escenarios de todo el planeta, con más de 500 conciertos en 25 países.

Ricardo Esteve aporta la guitarra flamenca, Matthieu Saglio el violonchelo y Jesús Gimeno la batería a una formación en la que el virtuosismo no resta energía ni capacidad de conectar con los oyentes. Un sonido alegre, vitalista y sensible, que les ha situado como una de las mejores propuestas jazzísticas de España, alabada por la crítica nacional e internacional.

Tras su paso en 2013 por la sala de Ruzafa, barrio donde reside Saglio, la banda regresa con una actuación en la que recorrerá los temas de una trayectoria con 5 álbumes, entre los que figura Clar de Lluna, grabado en directo en el teatro romano de Sagunto.

Una ocasión para disfrutar --en la cercanía y con la especial sonoridad del teatro-- de la música de Jerez Texas que, en palabras del crítico de jazz Chema García, "no es flamenco-jazz, ni jazz, y tampoco flamenco-jazz, sino otra cosa que no puede decirse, porque no hay palabras que alcancen a describir un sueño".

'STILETTOS'

La formación Dalias Heels Company agotó todas las localidades en las funciones de estreno de su espectáculo Anónimas el pasado mes de febrero en Sala Russafa, dentro del 'Cicle de Companyies Valencianes'. El jueves 30 de mayo a las 20.30 horas, el teatro de Ruzafa ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de esta peculiar propuesta.

Ocho bailarinas y un bailarín se encaraman a unos stilettos para representar la transformación de alguien que se descubre atrapado en una sociedad con la que no comparte sus normas ni convenciones. Y van rompiendo, paulatinamente, las normas que dictan cómo deben ser aspectos como el físico, la sexualidad o el poder.

Acompañando a temas como 'The Wall' (Pink Floyd) o 'Woman's Worth' (Alicia Keys), las coreografías de tinte urbano van evolucionando para dar paso a la reivindicación de un individuo que se acepta, con sus diferencias y carácter propio, que se reivindica, utilizando los tacones como símbolo de fortaleza.

Basándose en sus propias experiencias y casi como una catarsis personal, la bailarina y coreógrafa valenciana Verónica Mejía dirige esta pieza. Desde que en 1998 se encaramara a unos tacones, no ha dejado de utilizarlos en sus coreografías y de investigar su potencial expresivo. Formada en Nueva York, Los Ángeles, Roma y París, Mejías es pionera de esta disciplina en España, donde imparte cursos desde 2013.

En 2016 montó en València su propia compañía, Dalias Heels Company, la primera del país de este tipo de danza y con la que ha destacado en numerosos certámenes de danza urbana, como The Show Box o Vogguing Festival.